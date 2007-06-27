Закінчилося будівництво найбільшого в світі мосту над морем (фото)

У Китаї закінчено будівництво найбільшого в світі мосту над морем завдовжки 36 км. Гігантська конструкція, закінчення будівництва якої було ознаменоване урочистою церемонією, перекинулася через затоку Ханьчжоу, з`єднавши Шанхай з промисловим центром Нінбо. Таким чином, шлях, який раніше становив близько 400 км, тепер скоротився до 80 км, передає Associated Press.

Спорудження мосту почалося 2003 року, вартість проекту становить близько 1,54 млрд дол., значна частина яких надійшла від приватних інвесторів. Цей проект є першим в історії Китаю прикладом залучення коштів приватних інвесторів для здійснення такого масштабного будівництва транспортних комунікацій. Рух через міст буде відкритий 2008 року, одразу після прокладки шестисмужного шосе. Максимальна швидкість руху автомобілів над морем становитиме 100 км/год.