Закінчилося будівництво найбільшого в світі мосту над морем (фото)
07:00, 27 червня 2007Наука та IT
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Шанхай став ближчим
У Китаї закінчено будівництво найбільшого в світі мосту над морем завдовжки 36 км. Гігантська конструкція, закінчення будівництва якої було ознаменоване урочистою церемонією, перекинулася через затоку Ханьчжоу, з`єднавши Шанхай з промисловим центром Нінбо. Таким чином, шлях, який раніше становив близько 400 км, тепер скоротився до 80 км, передає Associated Press.
|Фото Reuters
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