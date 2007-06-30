ВПС США куплять у Boeing нові крила для старих літаків - на 2 млрд дол.
22:14, 30 червня 2007Наука та IT
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Щоб кожний з них літав ще 20 років
Американський авіавиробник The Boeing Company уклав контракт з Військово-повітряними силами США на суму понад 2 млрд дол. на виготовлення в період 2007-2018 рр. 242 комплектів крил для літаків A-10 Thunderbolt II. Такі дані містяться в оприлюдненому сьогодні повідомленні компанії. Модернізація літаків дасть змогу використовувати їх ще щонайменше 20 років.
A-10 Thunderbolt II - одномісний реактивний літак, призначений для повітряної підтримки наземний військ.
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