ВПС США куплять у Boeing нові крила для старих літаків - на 2 млрд дол.

22:14, 30 червня 2007
Наука та IT
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Щоб кожний з них літав ще 20 років

Американський авіавиробник The Boeing Company уклав контракт з Військово-повітряними силами США на суму понад 2 млрд дол. на виготовлення в період 2007-2018 рр. 242 комплектів крил для літаків A-10 Thunderbolt II. Такі дані містяться в оприлюдненому сьогодні повідомленні компанії. Модернізація літаків дасть змогу використовувати їх ще щонайменше 20 років.

A-10 Thunderbolt II - одномісний реактивний літак, призначений для повітряної підтримки наземний військ.

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