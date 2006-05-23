Наша Україна направила союзникам секретний варіант угоди

Наша Україна” завершила роботу над проектом коаліційної угоди” і пропонує БЮТ та СПУ остаточно узгодити її текст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, за словами керівника інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяни МОКРІДІ, “сьогодні ж з супроводжуючим листом за підписом голови Ради партії Романа БЕЗСМЕРТНОГО “Наша Україна” направила свій проект у БЮТ на ім’я Юлії ТИМОШЕНКО та в СПУ на ім’я Олександра МОРОЗА”. Т.МОКРІДІ уточнила, що рішення про направлення проекту коаліційної угоди союзникам по коаліції було прийнято учора на засіданні політради блоку “Наша Україна”.

“Р.БЕЗСМЕРТНИЙ пропонує створити спільну робочу групу для остаточного погодження усіх позицій коаліційної угоди”, - повідомила керівник інформаційного департаменту.

“У проекті “Нашої України” є усі частини, які повинні міститися у ньому згідно з підписаним протоколом про наміри щодо утворення коаліції, а саме – преамбула, програма діяльності, регламент та розподіл сфер відповідальності”, - повідомила Т.МОКРІДІ.

“Наша Україна” також звертається до партнерів по коаліції не оприлюднювати проект коаліційної угоди до її остаточного погодження, - заявила Т.МОКРІДІ, - аби не збивати з пантелику ЗМІ та суспільство”.

“Наша Україна” вважає, що політикам необхідно відмовитися від інформаційних спекуляцій і дешевого самопіару навколо коаліційної угоди. Адже це розчаровує суспільство, яке чекає від союзників по коаліції конкретних кроків, - наголосила Т.МОКРІДІ. - Ми маємо демонструвати погоджені дії і командну гру”.

“Наша Україна” пропонує усім партнерам по коаліції вийти на спільну прес-конференцію з погодженим проектом коаліційної угоди”, - зазначила керівник інформаційного департаменту “Нашої України”.