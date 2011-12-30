Анонсовано найбільший у світі 3D-телевізор

01:08, 30 грудня 2011
Наука та IT
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LG досягла 84 дюймів

КомпаніяLGпредставила3D-телевізор з84-дюймовимекраном,передаєтехноблогEngadgetз посиланнямназаявупівденнокорейськоїкомпанії.

Дляперегляду об'ємногозображеннянаекранітелевізорабудуть потрібніочкиCinema 3D,якіпостачаютьсявкомплекті.Дозвільна здатністьекрану -3840на2160 пікселів(4k).

Новамодельуспадкувалабагато ристелевізорівSmart TV: наній можназапускатиінтернет-додаткиі вонапідтримуєроботу зпультомMagic Remote,якийрозпізнаєрухи іголоскористувача.

Термінинадходженнятелевізорау продаж іцінуLG неназвала,але очікується,що в магазинивіннадійдепротягом 2012року.Докладнішекомпаніярозповістьпро модельнавиставціCES,якабудевсічні.

На даниймоментнайбільшим усвіті 3D-телевізоромвважаєтьсяSamsung D9500, що надійшову продажвтравні.Розмірйого екрана- 75дюймів.

3D-телевізорстане неєдиноюновинкою,якуLGпокаженавиставціCES.Нацьомуж заходікомпаніяобіцялапредставитителевізорOLEDз екраномв 55дюймів.

 

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