Військові з 15 країн з`їхалися до Севастополя на навчання НАТО

У Севастополі сьогодні розпочалося комп`ютерне командно-штабне навчання НАТО “Кооператив Марлін-2007”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, у навчанні беруть участь представники військово-морських сил 15 країн: Азербайджану, Болгарії, Греції, Грузії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Румунії, Туреччини, України та Хорватії.

Метою навчань, що проходять на території Севастопольського військово-морського інституту ім. П.С. Нахімова, є відпрацювання сумісності країн НАТО з країнами-партнерами під час виконання спільних миротворчих завдань.

На навчаннях “Кооператив Марлін-2007” за допомогою комп`ютерних технологій відпрацьовуватимуться питання проведення антитерористичної операції, здійснення евакуації цивільних осіб, а також організації протимінної боротьби, польотів авіації, безпека кораблів і суден у місцях базування і на переході морем.

Керівник навчання “Кооператив Марлін-2007” - начальник управління з підготовки навчань Північного командування НАТО у Нортвуді капітан 1 рангу Хельг ФРОСТЛАНД, керівником української групи військовослужбовців є капітан 2 рангу Володимир АБДУЛА. За інформацією останнього, під час подібних навчань українські військові моряки отримують досвід проведення заходів миротворчого спрямування за стандартами Північноатлантичного альянсу, опановують процедури забезпечення сил та логістики. „Отримані знання учасники навчань зможуть практично застосувати під час підготовки і проведення операцій з реагування на кризову ситуацію”, зазначив капітан 2 рангу.

Під час проведення навчання “Кооператив Марлін-2007” кораблі та військова техніка не залучатимуться.