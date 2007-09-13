Україна і Росія домовилися використовувати спільно систему супутникової навігації

Україна і РФ домовилися розробити спільний системний проект із створення об`єднаної системи диференціальної корекції і моніторингу у сфері супутникової навігації. Як повідомили РБК в Національному космічному агентстві України (НКАУ), таке рішення ухвалене на засіданні підкомісії з питань співпраці у сфері космічної промисловості в Євпаторії, яке провели перший заступник генерального директора НКАУ Валерій Комаров і заступник керівника Федерального космічного агентства РФ Юрій Носенко.

Сторони зацікавлені в співпраці при формуванні наземної інфраструктури на території України і Росії, яка дасть змогу забезпечити використання навігаційних супутникових систем російськими і українськими споживачами.

Україна спільно з європейськими фахівцями вже встановила 4 станції, що дає змогу уточнювати координати систем супутникової навігації. Зокрема, якщо GPS визначає місцеположення з точністю до 1 м для військових і до 100 м для цивільних, то за допомогою наземних станцій корекції, що мають точні координати, похибка скорочується до сантиметрів. Росія, у свою чергу, формує космічне угруповання супутників навігаційної системи "ГЛОНАСС". Надалі планується створити українсько-російське спільне підприємство для експлуатації системи корекції.