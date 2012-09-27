Заарештували керівника бразильського представництва Google

Повідомляється, що арешт пов'язаний з відмовою компанії Google виконати рішення суду про видалення з YouTube ролика про одного з кандидатів на місцевих виборах.

Відповідно до рішення виборчого суду штату Мату-Гроссу-ду-Сул, Сілва Коельо є винним у непокорі судовими рішеннями, які наказували видалити ролик, у якому кандидат звинувачувався в підтримці поширення абортів, пияцтва серед населення, незаконному збагаченні і поганому ставленні до бідних верств суспільства.

Умовою звільнення Коельо є обіцянка постати перед судом, яку він повинен дати письмово.

Напередодні Google оголосила про намір оскаржити рішення суду, оскільки, за словами її представника, вона не відповідає за зміст роликів, що з'являються в YouTube.

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Кілька днів тому також був виданий ордер на арешт іншого керівника Google в Бразилії за аналогічним звинуваченням в іншому штаті країни, зауважує РІА "Новости", але потім рішення було скасоване.

Муніципальні вибори в більш ніж 5 тисячах муніципалітетів Бразилії пройдуть 7 жовтня.