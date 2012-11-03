Марсохід Curiosity не знайшов слідів життя на планеті

Марсохід Curiosity вперше проаналізував склад атмосфери планети Марс. Як звітує лабораторія реактивного руху NASA, метану, наявність якого була б одним із доказів того, що на цій планеті колись існувало мікробне життя, не виявлено.

Сучасна марсіанська атмосфера приблизно в 100 разів розрідженіша за земну, проте вчені вважають, що в давнину вона була значно щільнішою, що забезпечувало більш м'який клімат на планеті. Дані про атмосферу, зібрані приладом SAM (Sample Analysis at Mars), допоможуть ученим зрозуміти причини, з яких Марс втратив свою древню щільну атмосферу.

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