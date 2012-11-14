В ОАЕ переслідують за критику влади в Інтернеті

Про це повідомляє Associated Press.

Нові закони розширюються права і можливості влади в переслідуванні тих, хто критикує уряд і його дії. Зокрема, "образа державних структур, осіб та чиновників" в рамках нового закону є кримінальним злочином, що карається тюремним ув'язненням.

Правозахисники піддали новий закон критиці, оскільки він порушує право людини на свободу слова.

На цю тему: Україна - у четвірці країн, які відступають від свободи слова

ОАЕ уникли політичних заворушень, відомих як "арабська весна", нагадує РосБізнесКонсалтинг. Однак починаючи з березня 2011 р. влада заарештувала понад 60 правозахисників і діячів різних політичних організацій і рухів, більше 100 осіб депортували з країни у зв'язку з політичною діяльністю.