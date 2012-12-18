Завдяки Apple Twitter виріс до 200 мільйонів користувачів

Сервіс Twitter був запущений 2006 року. Про досягнення позначки у 100 мільйонів активних користувачів представники сервісу повідомили у вересні 2011 року. У березні поточного року цей показник виріс до 140 мільйонів. Тоді ж було оголошено, що користувачі сервісу залишають щодня близько 340 000 000 твітів, повідомляють РИА Новости.

У жовтні 2011 року вийшла мобільна операційна система Apple iOS 5 для iPhone і iPad з інтегрованою підтримкою Twitter, що сприяло зростанню кількості користувачів сервісу.

За числом користувачів Twitter значно поступається найбільшій в світі соціальній мережі Facebook, чия активна аудиторія перевищує мільярд осіб.