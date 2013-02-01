Звички нового покоління лякають роботодавців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Cisco.

Згідно з результатами Щорічного звіту Cisco з інформаційної безпеки (Cisco 2013 Annual Security Report, ASR) і глобального дослідження Cisco Connected World Technology Report (CCWTR), у сфері інформаційної безпеки «розвіяно популярний міф, згідно з яким загрози виникають головним чином тоді, коли користувач займається в мережі не цілком пристойними справами».

Сьогодні мережні зловмисники фокусують увагу не стільки на порнографічних, фармацевтичних та ігрових сайтах, як на звичайних мережних ресурсах з масовою аудиторією, таких як популярні пошукові механізми, роздрібні магазини і соціальні мережі. Більш того, звіт Cisco показав, що шкідливий контент можна "підчепити" на сайтах інтернет-магазинів у 21 раз частіше, а в пошукових механізмах - у 27 разів частіше, ніж на сайтах, спеціально створених хакерами. Так, вірогідність завантаження шкідливого контенту при перегляданні онлайн-реклами в 182 рази вища, аніж на порнографічних сайтах.

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Інформаційна безпека бізнесу потрапляє під загрозу багато в чому через те, що співробітники вважають за краще працювати в звичній для себе манері, повсюдно використовуючи одні й ті самі пристрої і прийоми – в офісі, по дорозі на роботу і додому. Загрози, що створюються цією тенденцією, що дістала назву "консюмеризація", посилюються ще одним трендом, розкритим у звіті Cisco Connected World Technology Report, де йдеться про поведінку співробітників покоління «ігрек» (покоління, що народилися після 1980 року, що характеризується глибокою залученістю в цифрові технології). Більшість (91%) з них вважають, що епоха підвищеної уваги до питань конфіденційності особистих даних безповоротно пішла в минуле. Третина покоління «ігрек» взагалі не замислюється над тим, де і як зберігається їх персональна інформація. Ці люди охоче повідомляють особисті дані, щоб дістати доступ до соціальних мереж, надають свої дані сайтам інтернет-магазинів з більшою готовністю, аніж ІТ-відділам компанії-працедавця, що відповідає за збереження і захист особистих даних і пристроїв.

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Представники покоління «ігрек» вимагають від працедавця свободи використання соціальних мереж, особистих пристроїв і методів мобільної роботи.

«Попередні покоління ніколи не висували таких вимог», - йдеться в повідомленні.

«На жаль, дослідження показало, що інтернет-звички нового покоління співробітників створюють серйозні загрози безпеки, з якими компанії ніколи раніше не зустрічалися», - резюмується в повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco (США) – один із світових лідерів у сфері мережних технологій. Чистий обсяг продажів компанії у 2012 фінансовому році перевищив 46 млрд дол.