Халатні бухгалтери, зберігаючи паролі, «подарували» хакерам 2,5 мільйони гривень

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, створення електронних баз даних та спеціалізованих комп’ютерних програм, що самостійно розраховують і проводять грошові операції, безумовно, значно полегшили роботу бухгалтерів та економістів підприємств. Проте, як виявилося, незважаючи на кількаступеневий рівень захисту, таку програму вдається зламати хакерською атакою.

«Тільки за останній місяць нами зафіксовано чотири подібних випадки, - говорить керівник сектору боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Житомирській області Руслан Стойко. – Усі ці кримінальні правопорушення пов’язані із таємним викраденням грошових коштів з рахунків підприємств та організацій через електронну мережу. На сьогоднішній день за результатами вжитих заходів причетні до скоєння крадіжок особи нами встановлені».

Останній з таких випадків трапився декілька днів тому. Про це було терміново повідомлено до міліції.

«Як правило, хакери заздалегідь втручаються у програму тієї фірми, яка їх зацікавила, - продовжує Р.Стойко. - Для працівників підприємства це відбувається взагалі непомітно. Зробити це найлегше в тих фірмах, працівники якого не дотримуються прописаних правил безпеки у збереженні ключів і паролів до програми фінансового обліку. Хакери час від часу контролюють грошові надходження та обирають зручний момент для хакерської атаки, в результаті чого підприємство втрачає значні суми грошей».

За останнім фактом крадіжки коштів було відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.