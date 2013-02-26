Гендиректор Yahoo заборонила співробітникам працювати з дому

"Щоб компанія стала кращим робочим місцем, важливими є комунікація і співпраця, тож нам потрібно працювати пліч-о-пліч. Ось чому критично важливо, щоб ми всі працювали в офісі", - говориться в листі глави HR-відділу Yahoo Джеккі Резес співробітникам компанії, який потрапив до CNN.

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Майєр, яка раніше потішила офісних працівників організацією безкоштовного харчування і новими айфонами, тепер ризикує втратити багатьох цінних працівників, вважає CNN. Справа в тому, що багато з них працюють віддалено, навіть живуть не в Каліфорнії, а в інших штатах. А згідно з розпорядженням, всі штатні співробітники, які працюють з дому, повинні до початку червня вийти на зв'язок з кадровою службою компанії. Передбачається, що їм доведеться або звільнитися, або щодня їздити на роботу. Попередження стосується і тих, хто працює з дому іноді. Всього в Yahoo 11,5 тисяч людей.

Новації накликали на Майєр критику не тільки співробітників, а й її колишнього роботодавця - компанії Google, яка вважає, що заборона на роботу з дому заважає підвищенню продуктивності праці.

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Майєр, призначеній гендиректором Yahoo в 2012 році, до критики вже час звикати: недавно вона зазнала нападок в інтернеті через своє рішення вийти на роботу лише через два тижні після пологів, зауважує РІА "Новости".