Facebook купує компанію, створену українцем
Компанія Parse з розробки мобільних додатків, заснована вихідцем з України, дала згоду бути придбаною Facebook.
Компанія Parse з розробки мобільних додатків, заснована вихідцем з України, дала згоду бути придбаною Facebook.
За словами засновника компанії Іллі Сухарева, купівля стартапу має відбутися "найближчим часом".
Вартість угоди офіційно не повідомляється.
"Parse нікуди не зникає, вона стає кращою", - сказано у заяві пана Сухарева, оприлюдненій на блозі компанії.
За його словами, об'єднання з таким партнером має чималий сенс.
Зокрема, це дасть фахівцям компанії доступ до таланту та ресурсів Facebook, що дасть розробникам "ідеальну платформу".
Керівник підрозділу по роботі з розробниками Facebook Дуглас Парді у своєму блозі зазначив, що, купуючи Parse, "ми хочемо дати розробникам змогу швидко створювати додатки, які підтримують різні мобільні платформи та пристрої".
"Ми тісно працювали з командою Parse та побачили своїми очима, наскільки важливі їхні продукти для розробників, - йдеться у заяві пана Парді. - Ми не плануємо це змінювати".
Компанія Parse була заснована в 2011 році.