Вікіпедію дозволили редагувати з мобільних пристроїв

Поки що правити статті в мобільному режимі можуть тільки зареєстровані користувачі. Щоб відредагувати запис, потрібно авторизуватись на сайті. Функція мобільних правок спочатку з'явилася на пілотному сайті, де її протестували перші користувачі. Тепер випробування завершено, і вносити виправлення можуть всі бажаючі.

У блозі «Фонду Вікімедіа» зазначається, що керівництво проекту продовжить розвивати інтерфейс мобільних правок. Раніше, наприкінці березня 2013 року, користувачам мобільного «Вікіпедії» дозволили завантажувати на сайт фотографії. Як і у випадку з правками, це дія доступна тільки авторизованим користувачам.

З мобільних пристроїв з «Вікіпедією» працюють понад п'ятнадцять відсотків аудиторії сайту. В енциклопедії є проект Wikipedia Zero, в рамках якого жителям країн, що розвиваються, доступ до сайту з мобільників надається безкоштовно, передає Лента.ру.