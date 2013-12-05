Опублікована "мовна" карта українського "ВКонтакте"

Користувачі вКонтакті не рідко зазначають у своєму профілі мови, якими вони володіють. Дві найпопулярніші мови українських користувачів вКонтакті - українська та російська. Міста, де українська мова переважає над російською показано відтінками червоного кольору, міста України, де російську мову зазначило більше людей ніж українську - відтінками синього кольору.

За підрахунками укладачів, в Києві відсоток користувачів, які володіють українською та російською мовами приблизно однаковий: 17% українських і 21% росіян.

На заході України російська мова спромоглася обійти українську лише у частині румунських та угорських поселень. На південному сході України українська мова не обійшла російську у жодному з міст. Найсхіднішим містечком, де українська мова обійшла російську є смт Машівка під Полтавою.

Варто зазначити, що далеко не всі користувачі вказують мови, якими володіють, тому в даних по кожному місту загальна кількість населення «ВКонтакте» завжди більше, ніж сума україно- та російськомовних користувачів.