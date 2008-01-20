Науковці випробували на кролях електронні контактні лінзи

Науковці з Вашингтонського університету випробували на кролях контактні лінзи із вбудованими мікросхеми. Двадцятихвилинне носіння таких лінз не завдало шкоди тваринам, повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт університету.

Раніше дослідників від створення електронних лінз зупиняла необхідність використовувати неорганічні матеріали, зокрема, токсичні речовини і метали. Науковцям вдалося обійти ці обмеження за допомогою створення надтонких схем, напилених на пластикову підкладку.

Передбачається, що в майбутньому пристрої дозволять виводити важливу інформацію просто на поверхню ока. Електронні лінзи можуть стати в нагоді працівникам, що мають справу з технікою, а також військовослужбовцям.

Як зазначається на новинному сайті університету, зазначена технологія здатна наділити носіїв лінз "надлюдським зором": розглядати віддалені об`єкти, ходити по інтернету без дисплея і користуватися допомогою бортового комп`ютера автомобіля при водінні.

Поки що нічого цього лінзи не вміють. Дослідники також поки що не випустили електронні лінзи, які можна використовувати для корекції зору.