Конгрес США підтримує ідею Буша щодо ”захисту космічних інтересів”

Американський конгрес підтримує позицію адміністрації Джорджа Буша щодо необхідності забезпечити "захист космічних інтересів" США і готується доручити Пентагонові та спецслужбам розробити "стратегію космічного захисту", йдеться в поширеній у Вашингтоні у п`ятницю доповіді заступника помічника держсекретаря США у питаннях зниження загрози та контролю над експортом Дональда Мелі (Donald Mahley, Deputy Assistant Secretary of State for Threat Reduction, Export Controls and Negotiations).

"Цей законопроект зажадає, щоб міністерство оборони США і розвідувальне співтовариство спільними зусиллями розробили "стратегію космічного захисту" для створення і розгортання Сполученими Штатами потенціалів, необхідних для того, щоб забезпечити для США свободу дій у космосі", - цитує текст РІА "Новости".

За словами Мелі, документ має законодавчу підтримку як з боку республіканців, так і демократів.

У тексті законопроекту наголошується також, що "США повинні зробити захист космічних систем, які забезпечують національну безпеку, більш важливим пріоритетом", додав він.

У доповіді, текст якої поширив держдепартамент США, дипломат повідомив також, що після проведення Китаєм в січні 2007 року успішного випробування протисупутникової зброї, американська адміністрація активізувала роботи за військовою програмою Space Situational Awareness (SSA), завданням якої є захист американського орбітального угруповання та інших космічних активів від протисупутникової зброї.

"Міністерство оборони США очолює зусилля з розробки й розгортання потенціалу SSA, а також з посилення заходів захисту, і нині закінчує коригувати свої бюджетні плани на 2009 рік і на подальший період з метою відповісти на дедалі біьше занепокоєння", - заявив Мелі.

За його словами, "держдепартамент працює разом з міністерством оборони над тим, щоб визначити нові можливості для розширення співпраці з союзниками щодо спільних потенціалів SSA і захисту космічних систем".

"У найближчі місяці це буде ключовою темою для переговорів з нашими союзниками в рамках регулярних діалогів щодо космічної безпеки", - повідомив американський дипломат.

Мелі при цьому знову заявив про опозицію США щодо спільної пропозиції Росії та Китаю, які підготували проект міжнародного договору "Про недопущення розміщення озброєнь у відкритому космосі".

За його словами, Росія і КНР планують винести проект цього договору 12 лютого на конференцію з роззброєння в Женеві, але США цей документ не підтримають.

"Враховуючи попередні російський-китайські проекти, внесені на конференції з роззброєння, а також проект, розданий членам конференції, ми не бачимо в цій новій пропозиції нічого, що змінило б поточну позицію США", - заявив заступник помічника держсекретаря.

Нагадавши про те, що адміністрація Буша "виступає проти створення нових юридичних режимів або інших обмежень, які заборонять, обмежать доступ або використання відкритого космосу", Мелі підкреслив, що "додаткові юридично обов`язкові угоди з контролю над озброєннями просто не є життєздатними інструментами для зміцнення довгострокових інтересів космічної безпеки США чи їх союзників".