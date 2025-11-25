Також компанія перейменувала проєкт в Amazon Leo.

Компанія Amazon показала, яким буде її супутниковий інтернет. Компанія перейменувала проєкт Kuiper на Amazon Leo, а також представила Leo Ultra - як заявляє компанія, найпотужніший термінал у світі на сьогоднішній день.

Leo Ultra - це велика фазована антена для стаціонарної установки на приблизно 20x30 дюймів. Усередині у неї власні чіпи Amazon і повноцінна система з одночасною передачею і прийомом. Швидкості теж заявлені серйозні: до 1 Гбіт/с на завантаження і до 400 Мбіт/с на віддачу.

Але Ultra - це тільки старша модель, Amazon також показала Leo Pro - середній термінал для встановлення на транспорт, а також маленький Leo Nano розміром лише 7 дюймів із пропускною спроможністю до 100 Мбіт/с.

Зараз у Amazon на орбіті вже понад 150 супутників, масові запуски тривають із квітня. У компанії планують розгорнути кілька тисяч апаратів, щоб покрити весь світ, а в більш довгостроковій перспективі компанія планує навіть будувати дата-центри на орбіті.

Головну ставку Amazon робить на зв'язку супутникової мережі з інфраструктурою AWS. Leo підтримує режим Direct to AWS, коли трафік відразу потрапляє в хмарні сервіси, минаючи публічний інтернет.

Ціни на обладнання і тарифи поки невідомі, спочатку сервіс запустять для корпоративних клієнтів. Для звичайних користувачів супутниковий інтернет від Amazon має стати доступним у 2026 році.

Раніше ми розповідали, що SpaceX запустив ювілейний 10 000-й супутник Starlink. Водночас працюють зараз трохи більше ніж 8 тисяч модулів.

