NASA готується до історичної місії Artemis II: не минулося без проблем (відео)

До запуску ракети залишилося менше години.

Вночі в четвер, 2 квітня, очікується старт історичної місії NASA під назвою Artemis II. До запуску ракети залишилося менше години.

Це буде перший пілотований політ за межі навколоземної орбіти з 1972 року. На борту буде четверо людей: троє американців і один канадієць. Астронавти полетять у капсулі Orion, створеній для перевезення людей у далекий космос.

У рамках місії, яка триватиме орієнтовно 8-10 днів, вони здійснять обліт Місяця без посадки. Астронавти мають протестувати ракету і корабель перед майбутньою висадкою. Старт ракети заплановано на 01:24 за київським часом з космодрому Кеннеді у Флориді.

Але не минулося без проблем. Як повідомляється на сайті NASA, під час підготовки ракети до запуску були виявлені несправності з системою її самознищення.

На щастя, проблему вдалося усунути. Інакше довелося б відкласти політ.

"Інженери усунули несправність в обладнанні, що забезпечує зв'язок із системою переривання польоту, яка могла б завадити наземному центру надіслати сигнал на знищення ракети в разі відхилення від курсу під час підйому, що становить загрозу для безпеки населення. Було проведено контрольне випробування, щоб переконатися в готовності обладнання до сьогоднішнього запуску", – йдеться в заяві агентства.

До речі, NASA веде трансляцію з космодрому, звідки відбудеться старт місії:

Вчені назвали джерело магнітних бур на Сонці. Сонячні викиди провокує глибинна структура, яку називають тахокліною. Йдеться про перехідну зону між внутрішнім радіаційним шаром і зовнішньою конвективною оболонкою Сонця.

Раніше в NASA знайшли незвичайний спосіб збільшити час перебування людини в космосі. Там вважають, що відкриття може назавжди змінити польоти в космос.

