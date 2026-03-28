Над Америкою вибухнув 7-тонний астероїд: NASA його навіть не помітило

Астероїд діаметром 1,8 метра, що вибухнув над Огайо, став серйозним нагадуванням про недосконалість систем планетарного захисту.

Вранці 24 березня 2026 року, о 8:57, небо над штатом Огайо осяяло сліпуче спалахування, за яким послідував потужний звуковий удар. Незважаючи на наявність передових систем моніторингу космічного простору, жоден наземний або орбітальний телескоп не видав попередження – це був астероїд.

Інцидент змусив наукову спільноту знову підняти питання про прогалини в "щиті" планетарної безпеки. Як з'ясувалося, поєднання фізичних характеристик об'єкта та особливостей його траєкторії зробило виявлення практично неможливим для сучасних технологій, пише Wion.

Перевірка реальності на швидкості 72 420 км/год

Величезна швидкість цього об'єкта – причина, через яку раннє виявлення було майже неможливим. Рухаючись зі швидкістю приблизно 72 420 кілометрів на годину, астероїд рухався майже в 60 разів швидше за швидкість звуку. При такій швидкості космічний камінь подолав відстань від Місяця до Землі за лічені години.

До того часу, коли він опинився досить близько, щоб його потенційно могли помітити локальні системи, він уже врізався у верхні шари атмосфери над озером Ері.

Помилка відстеження "Вбивць міст"

Системи відстеження навколоземних об'єктів (NEO) NASA досить ефективні, але вони спеціально розроблені для полювання на "вбивць міст" і "вбивць планет" – масивних астероїдів розміром у сотні метрів або кілометрів у діаметрі.

Конгрес спеціально доручив NASA знайти 90% навколоземних об'єктів розміром 140 метрів або більше. Астероїд в Огайо мав діаметр всього близько 1,8 метра. Він просто виявився нижче операційного порогу того, що шукають наші основні оборонні телескопи.

Космічний камуфляж (проблема альбедо)

У вакуумі космосу ви не можете побачити астероїд, поки сонячне світло не відіб'ється від його поверхні (його альбедо). Камінь розміром 1,8 метра, що складається з темного, багатого на вуглець або металевого матеріалу, майже не відбиває світло на синьо-чорному тлі космосу. Телескопи покладаються на уловлювання цього слабкого відбиття.

Полювання за темним об'єктом розміром 1,8 метра, що рухається зі швидкістю 72 420 км/год за мільйони кілометрів від нас, нескінченно складніше, ніж пошук голки в стозі сіна – це пошук темної пилинки в нескінченній порожнечі.

Денна сліпа зона

У астрономів є величезна сліпа зона: Сонце. Якщо орбіта астероїда веде його до Землі з "денного боку" (з боку Сонця), сліпуче сяйво Сонця повністю засліплює оптичні телескопи.

Оскільки цей метеор впав о 8:57 ранку, він летів до Землі з боку денного неба, фактично приховуючи своє остаточне наближення в інтенсивному сонячному випромінюванні.

Атмосферна система оповіщення

Оскільки телескопи пропустили його в космосі, астероїд був виявлений лише тоді, коли він бурхливо заявив про себе. NASA не помітила камінь через лінзи, спрямовані в космос; подія фактично була підтверджена геостаціонарним картографом блискавок (GLM) на борту метеорологічного супутника GOES East.

Цей супутник спрямований вниз на Землю для відстеження гроз. Він зафіксував масивний, яскравий тепловий спалах астероїда, що розпався на 48 кілометрах над Веллі-Сіті, Огайо.

Фізика повітряного вибуху

Коли 7-тонний камінь вдаряється об густу "стіну" земної атмосфери зі швидкістю 72 420 км/год, атмосферне тертя стає миттєвим і катастрофічним. Повітря перед астероїдом не може розступитися достатньо швидко, створюючи кишеню високого тиску з наднагрітої плазми.

Інтенсивне тепло і тиск змусили 1,8-метровий камінь люто фрагментуватися, миттєво перетворивши його кінетичну енергію на повітряний вибух, еквівалентний 250 тоннам тротилу.

Тривожний дзвінок для планетарного захисту

Нездатність NASA виявити метеор в Огайо не є помилкою; це особливість наших поточних технологічних обмежень.

Хоча астероїд розміром 1,8 метра не покладе кінець цивілізації, той факт, що камінь, здатний викликати локальний вибух військового масштабу, може обійти всі системи раннього попередження, змушує задуматися. Це слугує суворим нагадуванням про те, що Земля залишається вкрай вразливою для середніх за розміром, не нанесених на карту космічних уламків.

