Джерело радіохвиль не видно в інших діапазонах.

Група вчених з Сіднейського інституту астрономії виявила потужне джерело радіохвиль поруч з центром нашої галактики. Ідентифікувати його природу не можна, тому що він не має випромінювання в інших діапазонах.

Про це йдеться в статті, опублікованій в The Astrophysical Journal

Астрономи проаналізували дані, отримані від телескопа ASKAP за період з кінця 2019 і початку 2020 року. Вони помітили 13 сигналів ASKAP J173608.2-321635, але проаналізувати джерело за допомогою інших інструментів не вийшло. Влітку поточного року австралійський телескоп ATCA та південноафриканський телескоп SA MeerKAT зафіксували нові спалахи. При цьому в архівних даних вчені не знайшли слідів ASKAP J173608.2-321635.

Вчені відзначили, що спалахи можуть тривати тижнями й за кілька годин зникають. Вони відрізняються від інших складною круговою та лінійною поляризацією. Імовірно, випромінювання на шляху до Землі проходить через газопилові хмари з потужним магнітним полем. Водночас не виключається, що саме джерело характеризується такими полями.

Читайте такожВчені спростували популярну гіпотезу про появу Чумацького ШляхуНа думку вчених, джерело радіохвиль навряд чи пов'язане з активністю зірки, подвійної зірки або пульсара, тому що вони не знайшли його слідів ні в інфрачервоному діапазоні, ні в рентгенівському. Також виключили гамма-сплеск або вибух наднової.

Дослідники припускають, що ASKAP J173608.2-321635 може бути дивним проявом вже відомого об'єкта. При цьому не виключається, що вчені виявили щось абсолютно нове.

Як раніше повідомляв УНІАН, Бетельгейзе, Червона зірка-надгігант у сузір'ї Оріона, різко потемніла в кінці 2019-початку 2020 року. Така подія змусила багатьох припустити, що вона ось-ось вибухне.

Автор: Анастасія Горбачова