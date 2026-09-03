'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: свіжий курс долара і євро на 3 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 3 вересня, зріс на 20 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 52,10 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер зріс на 20 копійок і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,61 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 7 копійок і складає 44,92 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,47 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 52,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,48 гривні за євро.

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