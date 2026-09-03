Федоров залишає посаду начальника Запорізької ОВА та переїжджає до Києва, – ЗМІ

Очікується, що він очолить Агентство відновлення.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров залишає свою посаду та переїжджає до столиці. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Володимир Зеленський запропонував Федорову очолити Агентство відновлення. Водночас сам посадовець зауважив, що поки залишатиметься заступником голови ради оборони регіону.

Офіційне рішення щодо призначення нового керівника чи тимчасового виконувача обов'язків ОВА має ухвалити Кабінет Міністрів України з подальшим підписанням відповідного указу президентом.

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Хто замість Івана Федорова обійме посаду очільника ОВА, наразі офіційно не повідомлялося. Водночас джерела в регіоні зазначають, що серед імовірних кандидатів розглядають нинішнього заступника ОВА Михайла Семікіна. Він тривалий час працює в команді Федорова ще з часів роботи в Мелітополі, а з травня 2024 року обіймає посаду заступника голови Запорізької ОВА.

Мер Мелітополя та російський полон: що ще відомо про Федорова

Президент Володимир Зеленський на початку лютого 2024 року звільнив Юрія Малашка з посади керівника Запорізької обласної державної адміністрації, призначивши на це місце Івана Федорова. До того він був мером нині тимчасово окупованого Мелітополя.

На початку повномасштабного вторгнення Федорова викрали російські окупанти. Згодом в результаті спецоперації його звільнили з полону. Мера Мелітополя обміняли на дев’ятьох російських солдатів-строковиків.

Варто зазначити, що з вересня 2024 року Агентство відновлення очолює Сергій Сухомлин, який до цього призначення був мером Житомира.

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