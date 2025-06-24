Нещодавно я написав про можливу причину, через яку РНБО наклало санкції на Петра Порошенка. Писав про сумнозвісні варранти та інвестиційну компанію ICU, яка заблокувала повернення грошей десяткам впливових українських родин. До чого тут Порошенко? До того, що ICU довгі роки вважали "інвестиційним банком Порошенка", а дехто і досі ототожнює компанію із Сивочолим.

Дуже здивувався, коли отримав кілька коментарів про те, що ICU та Порошенко майже не були пов'язані, і то було ситуативне співробітництво. А також, що ICU – це респектабельна компанія з гарною репутацією.

Час пришвидшився. Події минулого тижня успішно стираються з пам'яті. Те, що було п'ять-вісім років тому, зникає без сліду. Очевидно, так сталося і цього разу. Далі я нагадаю, чому ICU та Порошенко вважаються єдиним цілим.

Відео дня

НЕБЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ ВЛАСНИКІВ ICU

Нещодавно Верховний Суд поставив крапку у репутаційній суперечці.

За підсумками 2022 року Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко, власники та члени наглядової ради банку "Авангард" (вони ж співвласники ICU), виплатили собі премії на 580 млн грн. Це був прибуток, який вони отримали від управління заарештованими 9 млрд грн (належали українській "дочці" російського "Сбербанка"). За всією логікою подій, 580 мільйонів мали піти до державного бюджету. Але Пасенюк і Стеценко вирішили залишити їх собі, "бо могли". І для цього знайшли дуже надуманий привід.

Що цікаво, так вже колись було. Гугл нагадав про епізод 2014 року, коли ICU через посередників забрала за безцінь держоблігації "БГ Банку" на $4,7 млн ​​лише за 8,3 тис грн. Після цього компанія одержала повне відшкодування від Міністерства фінансів. Генпрокуратура відкрила справу, але далі цього не пішло.

Але у 2022 році присвоєння не пройшло непоміченим. 22 січня 2024 року Національний Банк визнав Пасенюка та Стеценка фінансистами з небездоганною репутацією. Цей статус означає заборону займатися банківською діяльністю. Після цього, НБУ позбавив обох прав управління банком "Авангард".

Але це не все. Кабінет Міністрів України вирішив стягнути з "Авангарду", Пасенюка та Стеценка 2,1 млрд грн.

Пасенюк та Стеценко пішли до суду, і навіть виграли у двох інстанціях. Однак Верховний Суд поставив крапку у суперечці. ICU продовжують позиватися до інших позовів, але після рішення ВС їх перспективи виглядають дуже примарними.

Наразі інтрига полягає в іншому. ІCU судиться із державою, але при цьому залишається лідером торгів на вторинному ринку ОВДП в Україні.

Я цілком припускаю, що компанія може втратити свій статус. Суд проти Кабміну на 2,1 млрд грн та заробіток на державних облігаціях погано співіснують у часі.

Щодо рішення НБУ, то зараз інтригує інше питання: чи відберуть у ICU банк "Авангард". Це цілком можливо, якщо проти компанії ухвалять санкції. На мою думку, цей сценарій можливий, якщо, наприклад, підтвердиться версія, що ICU залишається інвестиційним банком підсанкційного Порошенка. Або ще гірше підтвердиться версія про співпрацю компанії з російським бізнесом вже після початку повномасштабної війни.

ЧОМУ ICU = ПОРОШЕНКО

Чому ICU вважали "інвестиційним банком" Порошенка? У відкритому доступі збереглися численні епізоди їхньої співпраці. Спробую звести їх до купи:

а) призначення менеджерів ICU на державні посади по лінії президента. Найгучніше - це, безумовно, призначення Валерії Гонтарєвої на посаду голови НБУ. Але це не все. Олександр Животовський очолив Нацкомісію, яка здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). Дмитро Вовк очолив Нацкомісію з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Володимир Демчишин обіймав посади у НКРЕКУ, НАК "Нафтогаз", а також став Міністром енергетики та вугільної промисловості України. Занадто висока концентрація призначень, навіть для компанії, яка вважається найпрофесійнішою на фінансовому ринку України. Така лояльність передбачає особисту довіру президента.

б) Ще до Євромайдану ICU фігурувала у чутках про співпрацю з оточенням Віктора Януковича. Профіль - "допомагали вкладати не цілком легальні гроші у цінні папери в Україні та за кордоном". Не знаю, чи це правда, хоча чому би й ні? Що до Порошенка, компанію роками підозрювали в тому ж самому. Підтвердити чи спростувати чутки могло б об'єктивне розслідування, але такого не було ні у часи Порошенка, ні у часи Зеленського.

в) Валерія Гонтарева формально пішла з числа співзасновників ICU. Але є непрямі ознаки того, що стосунки між ними збереглися. За нової очільниці НБУ, ICU стала найбільшим оператором вторинного ринку державних облігацій України. Багато писали про те, що державні банки проводили дивні угоди, де вони не заробляли нічого, а ICU - знімала всі вершки. До речі, ці операції тягнулися ще з часів Януковича. Їх опис з конкретними прикладами ви можете знайти тут.

г) Тепер ближче до Порошенка. Одночасно про співпрацю з російським бізнесом.

Мажоритарним власником обленерго був Костянтин Григоришин, який сьогодні перебуває під санкціями РНБО.

Григоришин - далеко не випадковий партнер для ICU. Ще за Януковича ICU обслуговувала угоду з купівлі Порошенка "Севморзаводу" у Костянтина Григоришина.

Тривалий час після перемоги Євромайдану Григоришина сприймали як партнера Порошенка. Щоправда, умови партнерства були досить незвичайними - зокрема, на росіянина поклали "почесний обов'язок" закривати власним коштом постачання енергії на окуповані території Донбасу. Проте свій пакет у "Вінницяобленерго" він зберіг. Хоча ходили активні чутки, що він має перейти до Порошенка через сплату боргу.

Цікавий нюанс: Порошенко позичав Григоришину через свої офшори. Що це за офшори? Ще за часів Януковича я бачив довідку Податкової про офшорні компанії, які входять до різних фінансово-промислових груп України. Але після Євромайдану ці дані зникли із публічного доступу.

д) До речі, до приходу в НБУ Валерія Гонтарева була помічена в дружніх та ділових відносинах із заступником голови російського "ВТБ банку" Юрієм Соловйовим. Серед інвестбанкірів це був дуже впливовий фінансист, творець інвестбанку VTB, який успішно працював у Лондоні до війни. Більше інформації – тут.

Питання: на той час ICU вже обслуговувала Порошенка? Так, адже Пасенюк виводив Порошенка з акціонерів UMH перед продажем холдингу "младоолігарху" Сергію Курченку.

Тоді ж Пасенюк познайомився з майбутнім "юристом Порошенка" Олексієм Філатовим, майбутнім заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

Ось цікавий епізод, що потрапив до ЗМІ. Сестра того самого Філатова повернула гроші з депозиту в "Альфа Банку" в той самий час, коли Гонтарева керувала НБУ, та заборонила повертати депозити усім громадянам України.

Неможливо заперечувати, що ICU працювали з Порошенком ще до Євромайдану.

е) Багато хто з нас пам'ятає, що Порошенко активно висловлювався проти росії, і виділяв державне фінансування на діяльність так званих "порохоботів". Не буду про Медведчука, який набив оскому. Є цікавіша канва. У той самий час сам Петро Олексійович мав активи на росії, і це не лише знаменита Липецька фабрика. Впродовж років Сивочолий намагався продати свій бізнес у РФ. Процесом підготовки до продажу займався консорціум Rothschild & Cie та "Інвестиційний капітал України" (ICU).

Російські ЗМІ тоді писали, що продаж зірвався виключно через те, що продавець запросив надто високу ціну. До речі, "пакетом" із продажем Липецької фабрики йшов продаж "дочки" "Сбербанка" в Україні. Десь у той час Україна ввела санкції проти російських держбанків в Україні (що я цілком підтримую, але погодьтеся, є нюанси). Як то кажуть, "узнаю старика Крупского Порошенка".

ж) "Сліпий траст". Як ви пам'ятаєте, став президентом, Порошенко передав свої активи в управління "сліпому трасту", який нібито мав продати його активи. Формально управління трастом пішло до тандему Rothschild і ICU. Але чи був цей тандем незалежним? Можу припустити, що ні. Навпаки, можу повірити, що ICU мали доступ до офшорних компаній Порошенка, що цілком передбачає те, що компанія могла вкладати кошти Сивочолого у цікаві активи (наприклад, євробонди українських емітентів).

Ще цікавий факт. Юридичним радником Порошенком виступила фірма "Авеллум", яку ми зустрінемо в інших епізодах.

Якщо вам цікаві документальні подробиці існування "сліпого трасту" - переходьте за посиланням. За достовірність не ручаюся, але навряд це на 100% фейк.

з) Чи могла ICU бути незалежним керуючим, якщо в той же час вона активно проводила підозрілі угоди. Одна з них – скуповування єврооблігацій одного з найбільших енергетичних холдингів України із великим дисконтом. Компанія мала величезні проблеми. Перед Євромайданом найбільший олігарх України набрав боргів, але після Євромайдану гривня різко девальвувала, а кон'юнктура ринку стала несприятливою. Виникла загроза банкрутства. Боргові папери, номіновані у валюті, різко впали у ціні, і на цьому етапі їх скупила ICU. Щойно це сталося, вже згаданий Дмитро Вовк затвердив так званий "Роттердам+". Виторг цієї компанії зріс у 1,5 разу, а облігації різко подорожчали до 90% від номіналу. Звичайно, ICU отримала надприбуток.

Було цілком очевидно, що така операція була б неможливою без втручання Порошенка. Тим більше, без нього ICU ніколи не позбулася б кримінальної справи, яку відкрило Національне антикорупційне бюро України. Із НАБУ питання вирішували ще довго, але ICU вийшли сухими із води. Можливо, цьому посприяли контакти Пасенюка із заступником глави Адміністрації президента у судах Олексієм Філатовим.

Увага, питання: на чиї гроші компанія скуповувала борги однієї з енергетичних компаній"? Чи це були гроші Порошенка? Чи призначався отриманий прибуток самій ICU, чи він розподілявся між ними та Порошенком? Я схильний вірити у другий варіант.

і) заглибившись в інтернет, ви знайдете опис інших угод, які провертало ICU за часів Порошенка. Зокрема це були:

- переговори про купівлю "112 каналу" на користь Порошенка (невдало, у 2018 канал купив Медведчук, сьогодні канал закритий рішенням РНБО), заради яких Пасенюк навіть літав до Москви на зустріч із власниками.

- Коли Порошенко став президентом, Пасенюк продовжував для нього скуповувати енергетичні активи. ICU займалося створенням фонду на користь Григоришина. Принаймні, так стверджують за цим джерелом.

- Ось цитата з матеріалу авторитетного "НВ": "ICU засвітилася ще в одній сумнівній угоді. На початку січня телеканал Al Jazeera опублікував розслідування, в якому описав, як бізнесмени Онищенко і Павло Фукс купили за $30 млн у Сергія Курченка, який втік до Москви молодолігарха Віктора валюти. Quickpace Limited у справі про повернення $1,5 млрд "грошей Януковича" Однак Оніщенко зізнався телеканалу, що сподівався "вирішити питання" з арештом грошей у суді. В ICU, коментуючи ситуацію, кажуть: вони лише виступали брокером, тобто посередником з необхідною фінансовою інфраструктурою".

- Ось "сонячна енергетика". До Євромайдану багато говорилося про те, що "зелений тариф" в Україні - це корупційна схема оточення Януковича. Однак після Євромайдану нова влада не стала скасовувати чи знижувати "зелений тариф", хоча він був у 10 разів вищим, ніж тариф для атомних електростанцій. Є дуже вагомі підстави вважати, що до цього вигідного бізнесу увійшли люди з оточення Порошенка, включаючи ICU.

Це – корупція у чистому вигляді. Проте ні НАБУ, ні інші відомства не побачили складу злочину.

- Ось робота на росії аж до повномасштабного вторгнення. ICU належав пакет акцій у російському Burger King.

- А ось скупка голосів у парламенті, без якої не пройшли б схеми, подібні до "зеленого тарифу". Переховуючись за кордоном від переслідування, газовий олігарх Олександр Оніщенко опублікував листування з довіреними особами Порошенка, серед яких був Макар Пасенюк. Звичайно ж, цей епізод не зацікавив силові органи.

Впевнений: це далеко не всі епізоди, в яких помічені ICU та, ймовірно, Порошенко.

Висновок: враховуючи кількість епізодів, можна чітко говорити, що ICU і Петро Порошенко - це одна бізнес-група. Чи продовжують вони співпрацю зараз, я не знаю. Формально – ні. Проте я нагадаю, що ICU скоріше за все мала справу з офшорними компаніями Сивочолого. Ці гроші могли проходити непомітно, без означення, що вони належать екс-президенту. Тож не виключено, що співпраця триває досі.

Саме тому впливові сім'ї України, яким ICU блокує повернення грошей, вважають, що за їхніми поневіряннями стоїть Порошенко. Як я писав, це вагома версія, чому Сивочолій міг отримати санкції РНБО.

Цікаве питання. Чому ж Порошенко санкції отримав, а ICU - досі залишаються недоторканними?

Можливо, хтось у чинній владі захищає ICU. Ось, наприклад, новина про перерахування компанією $1 млн на розвиток Київської школи економіки (Тимофій Милованов). Співпраця розпочалася давно – ще у 2018 та 2019 ICU та КШЕ провели два Ukrainian Financial Forum. Подальший ланцюг зв'язків від Милованова ви можете побудувати самостійно.

ПОРОШЕНКО ТА ВАРРАНТИ

Я писав, що Сивочолого також підозрюють у тому, що він тримає гроші в сумнозвісних варрантах Яресько, а ICU може грати роль керуючого його грошима.

Конкретних доказів цієї впевненості немає, але є деякі непрямі свідчення зв'язку. Зокрема, ICU обслуговується у міжнародній юридичній компанії Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ця компанія була архітектором випуску варрантів. Радником з українського права виступала українська фірма Avellum Partners - та сама "Авеллум", яка структурувала активи Порошенка в "сліпий траст" разом з Ротшильдами та ICU.

Сьогодні Cleary Gottlieb Steen представляє власників варантів у переговорах з Україною. Про присутність ICU формально нічого не відомо. Але це ще не означає, що їх там немає.

Нагадаю, варрантів було випущено за Порошенка. Незважаючи на погані умови та ознаки корупції, вони пройшли затвердження владою і обійшлося без кримінальних справ. Варранти успішно пережили нову владу, і лише нещодавно з ініціативи Володимира Зеленського за ними було допущено дефолт. Що, я вважаю, дуже правильно.

Підіб'ємо підсумок.

У відкритих джерелах існує щонайменше 20 епізодів, які пов'язують Порошенка з ICU. Їхня співпраця розпочалася ще за Януковича, і досягла розквіту за Порошенка-президента.

Представники впливових українських родин припускають, що Порошенко досі стоїть за ICU, і саме через його особисту позицію вони зазнають втрат.

Наразі компанія ICU знаходиться у зоні ризику. Може виявитися, що Порошенко та ICU досі співпрацюють (а обслуговування активів підсанкційного Сивочолого – тягне на порушення закону). Можуть також відкритися зв'язки з росіянами, які скомпрометують ICU. Обидва ці варіанти загрожують компанії величезними проблемами, аж до санкцій та заборони на операції в Україні. Можливо, постраждають також міжнародні операції.

За словами мого співрозмовника, який виклав мені версію про покарання Порошенка за поведінку ICU, історію ще не закінчено.