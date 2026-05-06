В Іспанії знайшли рідкісний череп динозавра віком 150 мільйонів років: чим він вразив вчених

Це найповніший череп стегозавра, який коли-небудь було знайдено в Європі.

В Іспанії палеонтологи виявили на диво добре збережений череп стегозавра, що дало їм рідкісну можливість вивчити анатомію та еволюційну історію одного з найзнаковіших динозаврів, що колись населяли Землю.

Як пише dailygalaxy.com, череп віком близько 150 мільйонів років, що датується пізнім юрським періодом, імовірно належить виду Dacentrurus armatus. Він був виявлений у формації Вільяр-дель-Арсобіспо в Теруелі, Іспанія.

Черепи стегозаврів зустрічаються вкрай рідко, оскільки їхні кістки були тонкими і крихкими, і не змогли зберегтися за мільйони років. Більшість відомих видів представлені частковими скелетами, що ускладнює реконструкцію анатомії їхньої голови.

При цьому, за даними дослідників з Палеонтологічного фонду Теруель-Дінополіс, знайдений череп є найповнішим черепом стегозавра, коли-небудь знайденим у Європі. У скам'янілості збереглися важливі частини черепа, включаючи лобову, заочну, лускату, тім'яну та потиличну кістки, а також шийний хребець, що підтверджує його належність до Dacentrurus armatus.

Вивчивши цю скам'янілість, вчені зможуть дізнатися більше про анатомію стегозавра, його харчові звички та взаємодію з навколишнім середовищем.

Нові відкриття про еволюцію стегозаврів

Новий череп також допомагає вченим переосмислити еволюцію стегозаврів. Команда дослідників, яка зробила це відкриття, порівняла 115 анатомічних ознак у 30 групах скам'янілостей, що призвело до виділення нової гілки, названої Neostegosauria.

Ця група включає стегозаврів з Європи, Африки, Північної Америки та Азії. Ця нова класифікація кидає виклик деяким більш раннім припущенням про еволюцію та поширення цих динозаврів.

Скарбниця для палеонтологів

Місце розкопок "Естан де Колон", де було знайдено череп, виявилося важливим місцем для палеонтологів. З моменту відкриття на цій ділянці було виявлено майже 200 скам'янілостей, включаючи останки щонайменше двох стегозаврів на різних стадіях розвитку. Крім стегозаврів, були знайдені скам'янілості тероподів, зауроподів, орнітоподів і навіть риб.

Раніше в Китаї відкрили новий вид динозавра, що жив близько 190 мільйонів років тому. Динозавр отримав назву Xiangyunloong fengming і досягав 9-10 метрів у довжину, що робить його одним із найбільших відомих травоїдних динозаврів, знайдених у Китаї.

