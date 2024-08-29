Дослідження дає уявлення про те, що може принести майбутнє, якщо ми вживемо занадто мало заходів зі скорочення викидів CO2.

Нове вражаюче дослідження показує, що CO2 чинить більший вплив, ніж вважалося раніше і температура Землі може підвищитися на 14 градусів.

Подвоєння атмосферного CO2 може підвищити середню температуру Землі на 7-14 градусів за Цельсієм, згідно з аналізом відкладень у Тихому океані біля Каліфорнії, проведеним дослідниками з NIOZ та університетів Утрехта і Брістоля, пише Scitechdaily.

"Підвищення температури, яке ми виявили, набагато більше, ніж 2,3-4,5 градуса Цельсія, які кліматична група ООН оцінювала досі", - прокоментувала автор дослідження Кейтлін Вітковскі.

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Дослідники використовували 45-річний керн, витягнутий із дна Тихого океану. "Цей керн дуже привабливий для дослідників, тому що дно океану в цьому місці мало безкисневі умови протягом багатьох мільйонів років", - сказав Яап Сіннінге Дамсте, старший науковий співробітник NIOZ.

"У результаті органічна речовина не так швидко руйнується мікробами, і зберігається більше вуглецю", - сказав Дамсте.

"CO2 за останні 15 млн років ніколи раніше не досліджувався з одного місця", - сказала Вітковскі. Верхня тисяча метрів керна відповідає останнім 18 млн років. З цього запису дослідники змогли витягти вказівку на минулу температуру морської води і стародавні рівні CO2 в атмосфері, використовуючи новий підхід.

Дослідники розробили новий підхід до отримання минулого вмісту CO2 в атмосфері, використовуючи хімічний склад двох конкретних речовин, що зазвичай трапляються у водоростях: хлорофілу і холестерину. Це перше дослідження, в якому холестерин використовувався для кількісного визначення CO2, і перше дослідження, в якому хлорофіл використовувався для цього періоду часу. Щоб створити ці речовини, водорості повинні поглинати CO2 з води і фіксувати його за допомогою фотосинтезу.

Дамсте пояснив: "Дуже мала частина вуглецю на Землі перебуває у "важкій формі" 13C замість звичайного 12C. Водорості явно віддають перевагу 12C. Однак: чим нижча концентрація CO2 у воді, тим більше водоростей будуть використовувати рідкісний 13C. Таким чином, вміст 13C у цих двох речовинах є мірою вмісту CO2 в океанській воді. А це, своєю чергою, згідно із законами розчинності, корелює із вмістом CO2 в атмосфері".

Використовуючи цей новий метод, можна зробити висновок, що концентрація CO2 знизилася з приблизно 650 частин на мільйон 15 млн років тому до 280 безпосередньо перед промисловою революцією.

Коли дослідники нанесли на графік отримані значення температури й атмосферного рівня CO2 за останні 15 млн років, вони виявляють сильний зв'язок. Середня температура 15 млн років тому була понад 18 градусів за Цельсієм: на 4 градуси за Цельсієм тепліше, ніж сьогодні, і приблизно відповідає рівню, який Кліматична група ООН прогнозує на 2100 рік за найекстремальнішого сценарію.

"Дослідження дає нам уявлення про те, що може принести майбутнє, якщо ми вживемо занадто мало заходів зі скорочення викидів CO2. Чітке попередження цього дослідження полягає в наступному: концентрація CO2 матиме сильніший вплив на температуру, ніж ми зараз думаємо", - підсумував Дамсте.

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