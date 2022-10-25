За задумом, "Мехазілла" дозволить скоротити інтервал між запусками однієї і тієї ж ракети до однієї години.

Засновник SpaceX Ілон Маск показав у дії гігантську вежу з механізованою рукою під назвою "Мехазілла" – на відео вона підіймає космічний корабель Starship, а потім закріплює на ракеті-носії Super Heavy.

Ця величезна установка висотою 140 метрів в майбутньому зможе ще й ловити ступені після повернення з орбіти, пише Space.com. У міру наближення ракета буде знижувати швидкість настільки, щоб зачепитися за спеціальну стрілу на вежі. Зараз ракети вертикально сідають на плавучі платформи.

За задумом, "Мехазілла" дозволить істотно скоротити інтервали між запусками в порівнянні з морськими платформами, оскільки ступені не доведеться доставляти з Атлантичного океану на стартовий майданчик.

Ще на початку 2022 планувалося, що корабель Starship SN24 і ракета-носій Super Heavy Booster 7 відправляться на орбіту цього літа, проте планам не судилося збутися. До того як Starship 24 і Booster 7 будуть готові до виходу на орбіту, залишилися певні роботи.

Що таке Starship

Система Starship – це багаторазова двоступенева надважка ракета-носій, що здатна виводити апарати на орбіту Землі. Крім цього, за задумом Маска, вона також буде перевозити пасажирів між віддаленими містами всього за кілька десятків хвилин.

SpaceX розробляє Starship як заміну сімейству ракет Falcon. Система складається зі ступеня прискорювача під назвою Super Heavy і другого ступеня, також названою Starship. Обидві ступені ракети повністю багаторазові й після зльоту зможуть повертатися на космодром або морську платформу.

Раніше УНІАН розповідав, що в Канаді запропонували відправляти астронавтів на Марс лазерною "катапультою". Місцеві вчені вважають, що за допомогою революційної ідеї зможуть скоротити час у дорозі до 45 днів.

Втім, польоти за допомогою лазерної катапульти можуть стартувати не раніше 2040 року, а поки першим колоністам доведеться добиратися до Марса на звичайних ракетах. SpaceX Маска підрахувала, що на традиційному паливі політ у них займе близько пів року.

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