Група археологів виявила рідкісний папірусний сувій "Книги мертвих", якому 3500 років.

У Єгипті на кладовищі Нового царства в Аль-Гураїфі археологи виявили 13-метровий сувій "Книги мертвих".

Цей сувій, який напрочуд добре зберігся, є першим повним папірусом такого роду, виявленим у цьому районі, пише IDR. Археологи зазначили, що на цвинтарі, датованому 1550-1070 роками до н.е., містився складний набір похоронних предметів, які використовували для супроводу померлого в потойбічному житті. Але саме сувій, який Міністерство туризму і старожитностей Єгипту описало як такий, що перебуває в "хорошому стані", привернув найбільшу увагу.

Що таке "Книга мертвих"

"Книга мертвих" була центральним елементом давньоєгипетської похоронної традиції. За даними Американського дослідницького центру в Єгипті, тексти в ній були покликані допомогти душі пройти складний шлях до загробного життя. Зміст сувоїв різнився залежно від автора і періоду, що робило кожен екземпляр унікальним і цінним для розуміння еволюції єгипетських вірувань.

Чим цінна знахідка

Цей конкретний сувій, знайдений на місці поховання Аль-Гураіфа, вирізняється не тільки своєю довжиною, а й станом.

Мустафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту, підтвердив, що цей документ є першим повним папірусом, коли-небудь виявленим у цьому районі. Хоча повний переклад ще не опубліковано, сам факт збереження предмета відкриває рідкісну можливість познайомитися з релігійними звичаями епохи Нового царства в Єгипті.

Інші подробиці про відкриття

Папірус був частиною набагато масштабнішого відкриття, зробленого під час розкопок в Аль-Гураїфі. На кладовищі було виявлено сотні артефактів, зокрема кам'яні та дерев'яні труни, похоронні статуї, тисячі кам'яних і дерев'яних амулетів і понад 25 тис. фігурок ушебті. Вважалося, що ці фігурки служили померлим у потойбічному житті, і їх часто поміщали в гробниці у великих кількостях.

Серед найважливіших знахідок була прикрашена труна Та-де-Іси, дочки верховного жерця Ерет Хару. В її похованні були 2 дерев'яні скриньки з канопами, що використовувалися для зберігання внутрішніх органів, а також повний набір статуеток-ушабті та фігурка божества Птаха Сокара, що зазвичай асоціюється з воскресінням і потойбічним світом. Ці знахідки ілюструють глибину ритуальної підготовки, пов'язаної з елітними похованнями того періоду.

Чому експерти приголомшені знахідкою

Хоча Міністерство туризму і старожитностей Єгипту не опублікувало фотографії або офіційну розшифровку змісту сувою, попередня реакція експертів припускає, що він може значно розширити знання про давньоєгипетські релігійні тексти.

Фой Скальф, єгиптолог із Чиказького університету, зазначив, що знахідка такого сувою в гробниці - "велика рідкість". Лара Вайс, директорка Музею Ремера і Пеліцеуса в Німеччині, також зазначила, що стан і довжина сувою роблять його "чудовою і цікавою знахідкою".

Чи можна буде побачити сувій туристам

Міністерство оголосило про плани експонувати папірус у Великому Єгипетському музеї, хоча терміни поки не оголошено. Наразі сувій перебуває на стадії вивчення, і вчені з нетерпінням чекають, які одкровення він може приховувати.

