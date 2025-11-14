У науковців є теорія, що б це могло бути.

Міжнародна команда вчених оголосила про виявлення двох загадкових аномалій у піраміді фараона Менкаура на плато Гіза в Єгипті. Йдеться про порожнини, що починаються безпосередньо за зовнішним шаром блоків, з яких збудована піраміда, повідомляє науковий вісник IFLScience.

Піраміда Менкаура, найменша з трьох головних пірамід Гізи, побудована близько 2490–2472 років до н.е. для останнього фараона IV династії. Вона відома тим, що її зовнішнє гранітнє оздоблення так і не було завершено – лише сім рядів збереглися біля основи.

Нове дослідження проводилося за допомогою комбінації неінвазивних технологій: електричної резистентної томографії, радіолокації та ультразвукового тестування. Аномалії, позначені як A1 та A2, виявлено безпосередньо за шліфованими гранітними блоками східного фасаду піраміди. Перша порожнина (A1) має розміри приблизно 1,5 м × 1,0 м і починається на глибині 1,35 м. Друга (A2) менша – 0,9 м × 0,7 м - на глибині 1,13 м. Ці аномалії вчені інтерпретували як повітряні порожнини у суцільній масі вапнякових блоків.

Вчені припускають, що знайшли замурований "чорний хід" до піраміди. Гіпотези про його існування озвучувалися вже давно. Разом з тим науковці зауважують, що зібрані ними дані можуть бути інтерпретовані в інший спосіб, адже застосований метод дослідження має свої обмеження. Наприклад, щодо глибини сканування піраміди.

Єгиптологи сподіваються, що подальші дослідження, можливо, з використанням додаткових технологій, розкриють таємниці будівництва піраміди Менкаура, яка зазнала найменше зовнішніх втручань серед головних пірамід Гізи.

Детальні результати дослідження опубліковано в журналі NDT & E International.

