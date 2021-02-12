Хакер може викрасти інформацію, яку обробляють інтимні іграшки та Додатки, і згодом використовувати її для вимагання коштів.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту-компанії ESET до Дня святого Валентина розповіли про вразливості в смарт-іграшках для дорослих, які можуть призводити до їх злому хакерами.

"У розпал пандемії обсяги продажів інтимних іграшок різко зросли разом з популярністю програм для різних форм віртуальної близькості. Однак, як і будь-які інші гаджети Інтернету речей, такі пристрої мають серйозні недоліки безпеки. А з урахуванням інформації, яку вони збирають, потенційні загрози для конфіденційності даних важко ігнорувати", - повідомили в компанії ESET.

Сучасні "розумні" секс-іграшки дозволяють іншим користувачам дистанційно керувати пристроєм через Мобільний додаток, браузер або ноутбук. Користувачі також можуть брати участь у групових чатах, надсилати мультимедійні повідомлення, проводити відеоконференції, синхронізувати шаблони вібрації з плейлистом пісень, а також підключати розумних помічників, таких як Alexa. Одні моделі дозволяють користувачам синхронізувати дві інтимні іграшки, а інші можна носити з собою.

Сценарії злому іграшок для дорослих

Як повідомляють в ESET, хакер може спробувати змінити код гаджета, а саме його вбудоване програмне забезпечення для здійснення шкідливих дій. У деяких випадках кіберзлочинець може використовувати заражений пристрій для передачі шкідливих команд іншим користувачам зі списку контактів. Крім цього, зловмисник може завдати фізичної шкоди користувачеві, наприклад, шляхом перегріву пристрою.

Крім того, за даними ESET, хакер може викрасти інформацію, яку обробляють інтимні іграшки та Додатки, і згодом використовувати її для вимагання коштів.

Ще один ймовірний сценарій злому полягає в перехопленні управління над іграшкою. Зокрема, минулого року зловмисники віддалено заблокували популярний пояс вірності і вимагали викуп за його розблокування. Такі випадки підтверджують важливість безпеки та конфіденційності платформ інтимного характеру.

Як захистити свої конфіденційні дані

Для захисту своїх даних фахівці ESET радять користувачам уникати обміну фотографіями і відео, на яких можна ідентифікувати їх особистості і не розміщувати токени дистанційного керування в Інтернеті.

"Крім того, під час реєстрації в додатках інтимного характеру не використовуйте справжнє ім'я та електронну адресу, які можуть вказати на вашу особистість, і намагайтеся зберігати максимальну анонімність", - радять в ESET.

Використовувати іграшки фахівці рекомендують в безпечному середовищі, уникаючи громадських місць, таких як барів або готелів.

Купувати гаджети бажано тільки у перевірених продавців. При цьому, важливо перевіряти, які дозволи Користувач надає додатку при завантаженні на мобільний телефон.

Також, за даними ESET, необхідно остерігатися фальшивих облікових записів, захищати свої акаунти, використовуючи складні унікальні паролі, звертати увагу на ознаки шахрайства, а також читати умови надання послуг використовуваних програм і веб-сайтів на сайтах або в додатках для знайомств.

"Крім цього, застосовуйте регулярні оновлення для мобільного пристрою і програм, а також встановлюйте рішення з безпеки і намагайтеся використовувати захищені мережі Wi-Fi при обміні конфіденційною інформацією», - підсумували в компанії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис.нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж в 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН