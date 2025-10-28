Нові знімки 3I/ATLAS спантеличили вчених.

Міжзоряний об'єкт із кометними властивостями 3I/ATLAS почав утворювати хвіст. На думку одного з учених Гарвардського університету, це може свідчити про те, що це інопланетний корабель, який маневрує в космосі, пише New York Post.

Астрофізик із Гарвардського університету Аві Лоеб проаналізував знімки 3I/ATLAS, зроблені іспанським Північним оптичним телескопом на Канарських островах у вересні. У своїй нещодавній статті він заявив, що у зоряного об'єкта вагою 33 мільярди тонн помітний антихвіст, який являє собою шлейф, що складається здебільшого з вуглекислого газу і води зі слідами ціаніду і нікелевого сплаву.

"Якщо об'єкт є інопланетним космічним кораблем, то антихвіст буде свідченням маневру "гальмівної тяги", який природним чином перетвориться на хвіст після завершення процедури уповільнення", - написав учений.

У виданні нагадали, що раніше Міжнародна мережа попередження про астероїди додала 3I/ATLAS до свого списку цілей і почала спостерігати за об'єктом. Учені запевнили, що цей об'єкт не становить загрози.

Крім того, дослідники з усього світу з нетерпінням чекають знімків 3I/ATLAS, які зробила камера HiRISE NASA на початку жовтня. Ці зображення мають найвищу роздільну здатність на сьогоднішній день і були зроблені з борту марсіанського орбітального апарату, коли об'єкт наблизився до Червоної планети на відстань 19 мільйонів кілометрів.

У виданні додали, що 3I/ATLAS максимально наблизиться до Сонця вже 29 жовтня. Тоді об'єкт буде в 1,8 раза далі від Сонця, ніж Земля.

