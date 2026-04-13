У польському лісі 400 дерев вигнуті в один бік, і ніхто не може цього пояснити (фото)

Існують різні теорії – від наслідків урагану до проїзду танків і навіть приземлення корабля інопланетян.

У західній Польщі є ліс, не схожий ні на що інше в Європі. Тут сотні дерев ростуть з різким – і абсолютно однаковим вигином біля основи. При цьому навіть через десятиліття фахівці не можуть дати чіткої відповіді на питання, чому вони так виглядають, пише DailyGalaxy.

Група з близько 400 сосен поблизу міста Грифіно вигинається плавною дугою, майже під кутом 90 градусів, перш ніж почати рости прямо вгору. Що ще дивніше, так це те, що сусідні дерева ростуть нормально. Ці сосни були посаджені в 1930-х роках, але будь-яке реальне пояснення було втрачено під час Другої світової війни, коли ця територія була занедбана і пошкоджена.

Теорії варіюються від дивних до історичних

За ці роки люди висували найрізноманітніші ідеї. Дехто каже, що дерева були розчавлені інопланетним космічним кораблем. Інші вважають, що нацистські танки могли переїхати їх, коли вони були ще маленькими.

Але ці теорії насправді не пояснюють, чому постраждала тільки ця група дерев. Якби причиною були танки, сусідні дерева мали б отримати аналогічні пошкодження, але цього не сталося.

Більш реалістична ідея виходить з науки про рослини. За словами Гері Коулмана з Університету Меріленда, дерева можуть демонструвати явище, яке називається гравітропізмом.

"Мені це здається класичною реакцією на силу тяжіння. Як тільки стовбур приймає положення, перпендикулярне напрямку сили тяжіння, у рослини спрацьовує механізм, що дозволяє їй змінити своє положення".

Він також згадав, що бачив подібні форми в лісах, які постраждали від штормів, під час своєї роботи в Лісовій службі США.

"Це, ймовірно, сталося, коли це були досить молоді саджанці або, можливо, невеликі дерева, всього кілька футів заввишки. Чи було це результатом діяльності людини або природним явищем, таким як шторм чи щось подібне, я не впевнений", – додав він.

А що, якщо люди сформували цей ліс?

Є також свідчення того, що люди могли навмисно формувати дерева. На деяких стовбурах видно зрізи та сучки, що припускає, що їх згинали під час росту.

"Дерева згинаються майже на 90 градусів, утворюючи дивну J-подібну форму із заокругленим виступом трохи вище землі, і вони розташовані напрочуд впорядковано, причому всі вигини спрямовані на північ", – зазначено в прес-релізі Університету Пенсильванії

Одне з пояснень полягає в тому, що це була лісопосадка. Люди могли згинати дерева, щоб вирощувати вигнуту деревину для меблів, бочок або рам. Така деревина зазвичай міцніша, ніж деревина, зігнута після вирубки.

