Facebook не отримуватиме за це коштів, однак змусить користувачів більше проводити час у соцмережі.

У Facebook з’явиться спеціальний додаток (Project Boombox), який дозволить відтворювати в онлайн-режимі музику зі Spotify. Функція буде доступна лише для користувачів, котрі зареєстровані у стрімінговому музичному сервісі.

Відповідні розширення партнерства з сервісом Facebook анонсувала минулого тижня, пише TechCrunch.

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Слухати музику зі смартфонів на Facebook можна буде як власникам безкоштовної підписки на Spotify (з рекламою), так і Premium-профілів.

Щоб послухати плейліст в соцмережі, треба натиснути на меню Spotify у правому верхньому кутку екрана «Перейти на Facebook» або «Стрічка новин Facebook».

Інтеграція дозволить відтворювати зі Spotify подкасти. Коли користувач натискає кнопку відтворення у мініплеєрі, відбувається переключення додатку, щоб користувач міг увійти у Spotify. Мініплеєр активує і керує запуском та відтворенням у Spotify – таким чином, відтворення не перериватиметься під час прокручування сторінки у Facebook.

Вказується, що Facebook не отримуватиме за такий вид партнерства коштів, однак змусить користувачів більше проводити час у соцмережі.

Функцію вже протестували за межами США – у Мексиці і Таїланді. Наразі вона буде доступна для користувачів з Аргентини, Австралії, Болівії, Канади, Бразилії, Чилі, Колумбії тощо. України у переліку поки немає.

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Автор: Яна Ставська