Зовні солодощі відсилають до фонового зображення нової операційної системи.

Microsoft спільно з компанією Mikey Likes It Ice Cream випустила лімітовану колекцію морозива до виходу Windows 11.

Солодощі під назвою Bloomberry роздають безкоштовно у закладах Mikey Likes It Ice Cream в Іст-Вілліджі та Гарлемі (Нью-Йорк) до закінчення запасів.

За словами виробника, до складу десерту з чорничним смаком крім власне морозива входять начинка для чорничного пирога, шматочки фунтового кексу і шоколаду.

Візуально морозиво нагадує стандартне фонове зображення Bloom з Windows 11.

Раніше папа Римський Франциск у найспекотніші дні літа в Європі передав 15 тисяч порцій морозива ув'язненим двох в'язниць у Римі.

Читайте такожMicrosoft додала у Windows 11 нові функції: що змінилосяА в Канаді жінка посадила вертоліт на шкільній парковці, щоб купити морозиво.

Windows 11: що відомо

На своєму заході 24 червня 2021 року компанія Microsoft представила наступницю операційної системи Windows 10 - Windows 11.

Випуск ОС відбувся 4 жовтня, на день раніше запланованого. Поки що система доступна для власників нещодавно придбаних ПК або ноутбуків.

"Ми очікуємо, що всім відповідним пристроям з Windows 10 будуть запропоновані оновлення до Windows 11 до середини 2022 року", - заявили в компанії.

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Автор: Катерина Комолова