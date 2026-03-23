На глибині 5112 метрів у морі знайшли дивні об’єкти: вони не мали там бути

Вчені на глибині понад п'ять кілометрів виявили вражаючу кількість людських відходів на самому дні Середземного моря, у місці, яке колись вважалося далеким від повсякденного забруднення.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Marine Pollution Bulletin, були отримані під керівництвом Мігеля Канальса з Університету Барселони спільно з міжнародною групою дослідників.

Дивовижна кількість відходів у віддаленій западині

Відзначається, що під час експедиції дослідники нарахували 167 об'єктів на морському дні на глибині 5112 метрів. З них 148 були чітко ідентифіковані як морське сміття, в основному пластик, скло, метал і папір.

Згідно з дослідженням, це одна з найвищих концентрацій сміття, що коли-небудь спостерігалися на таких глибинах. Місце знаходиться приблизно в 60 кілометрах на захід від Пелопоннесу, всередині Грецької западини, глибокої і відносно замкнутої структури.

Щоб дістатися туди, вчені використовували підводний апарат Limiting Factor. Під час одного занурення апарат провів 43 хвилини біля дна, подолавши близько 650 метрів і зробивши знімки, які показали, наскільки широко поширені уламки.

Як сміття опиняється на такій глибині

Подорож цих відходів менш загадкова, ніж може здатися. Мігель Канальс пояснив:

"Деякі легкі відходи, такі як пластик, потрапляють з узбережжя, звідки вони потрапляють у Каліпсо-Діп, розташований усього за 60 кілометрів. Деякі види пластику, такі як пакети, дрейфують трохи вище дна, поки не будуть частково або повністю засипані або не розпадуться на дрібніші фрагменти".

Цікаво, що дослідження показало, що уламки можуть переміщатися з південної частини Іонічного моря, Адріатичного моря та прилеглих грецьких вод. Поверхневі вихори, що являють собою обертові течії, також можуть збирати плаваючі відходи та штовхати їх до жолоба, де вони зрештою тонуть.

Дослідники помітили скупчення уламків, розташовані в лінію, а також сліди на морському дні.

"Ми також виявили свідчення скидання з човнів мішків зі сміттям, про що свідчить скупчення різних видів відходів, за яким слідує майже прямолінійна борозна. На жаль, що стосується Середземного моря, то можна з упевненістю сказати, що "жодного дюйма його не чистий", - заявив вчений.

Відзначається, що форма Каліпсо-Діп відіграє тут важливу роль. Вона діє як природний басейн, куди все, що потрапляє, прагне залишитися.

Як заявили в Caladan Oceanic, течії всередині жолоба дуже слабкі, зазвичай близько 2 сантиметрів на секунду, що сприяє осіданню сміття та ускладнює його видалення. Згодом це призводить до накопичення.

Камери зафіксували лише кілька видів, включаючи рибу Coryphaenoides mediterraneus і креветку Acanthephyra eximia. У більш багатих середовищах, кажуть вчені, подібне забруднення може по-різному впливати на морське життя.

