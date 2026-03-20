Спецназ Франції захопив танкер 'тіньового флоту' РФ у Середземному морі

Французькі ВМС разом із союзниками затримали судно з "тіньового флоту", яке могло обходити санкції проти Росії.

Французький флот затримав нафтовий танкер, який пов’язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Судно підозрюють у спробі обійти міжнародні санкції, використовуючи чужий прапор.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон в X. Йдеться про танкер "Дейна", який, за даними влади, рухався із російського порту в Мурманську.

Корабель ішов під прапором Мозамбіку, однак французькі військові запідозрили, що він використовує його незаконно. Судно перехопили у західній частині Середземного моря.

Операцію провели спільно з союзниками з Великої Британії.

За даними французької влади, танкер належить до мережі суден, які використовуються для транспортування нафти в обхід обмежень. Такі кораблі часто змінюють прапори, маршрути та реєстрацію, щоб приховати походження вантажу.

"Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть отримати прибуток та фінансувати воєнні зусилля Росії", - написав Макрон.

Після запровадження санкцій проти Росії через війну проти України, Москва активно використовує так званий "тіньовий флот" для експорту нафти.

Днями стало відомо, що Росія планує забезпечити військово-морські конвої для захисту своїх торгових суден, щоб зміцнити оборону так званого "тіньового флоту".

Вас також можуть зацікавити новини: