Від супутника не сховатися.

Американського малопомітного стратегічного стелс-бомбардувальника Northrop B-2 Spirit було знято у картографічному сервісі Google під час польоту біля міста Конкордіа в США.

Реактивний літак пересувався настільки швидко, що навіть не зміг залишитися в "фокусі". Своєю знахідкою поділився один з користувачів Reddit.

B-2 Spirit може розвивати швидкість до 1010 км/год, і станом на 2021 рік ВПС США має лише 20 таких бомбардувальників.

Для того, щоб побачити літак, завантажте гугл-карти і введіть ці координати: 39 ° 01'18,5 "північної широти, 93 ° 35'40,5 "західної довготи. Або просто клацніть сюди. Ця місцина знаходиться десь у штаті Міссурі, можливо, недалеко від військової бази.

Раніше повідомлялося, що Google склала топ-10 найцікавіших та надпопулярних туристичних зон в Україні. До найцікавіших природних парків та заповідних зон увійшли Джарилгач, Шацькі озера та ще 8 мальовничих місць країни.

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