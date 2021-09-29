До найцікавіших природних парків та заповідних зон увійшли Джарилгач, Шацькі озера та ще 8 мальовничих місць країни.

Компанія Google склала топ-10 найцікавіших та надпопулярних туристичних зон в Україні. Корпорація формувала список за результатами пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2021 року.

Як повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Facebook, топ-10 туристичних зон України компанія склала за запитом відомства.

Так, у Google розповіли, що за 9 місяців 2021 року користувачів мережі найбільше цікавили маршрути до таких природних парків та заповідних зон України:

Тож, в Україні дійсно є, на що подивитися. Туристичні подорожі нашою країною - відмінна можливість побачити щось нове та з користю провести час.

Раніше УНІАН розповідав, на що активним туристам подивитися у Львівщині та які є ідеї для піших походів у гори Тустань, Східниця й Орів.

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Автор: Поліна Кузенко