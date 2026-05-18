'Від них нічого не залишиться': Трамп активно планує нові удари по Ірану, – CNN

Трамп зустрінеться зі своєю командою з питань національної безпеки щодо війни в Ірані на початку цього тижня

Президент США Дональд Трамп дедалі більше втрачає терпіння у мирних переговорах з Іраном, і Пентагон уже підготував план щодо завдання нових ударів. Про це пише CNN з посиланням на свої джерела.

"Для Ірану час спливає, і їм краще діяти швидко, інакше від них нічого не залишиться. Кожна хвилина на рахунку", – написав Трамп у соціальних мережах у неділю.

За даними видання, у суботу Трамп зустрівся з високопоставленими членами своєї команди з національної безпеки, щоб обговорити подальші кроки у війні з Іраном. Зустріч відбулася всього через кілька годин після повернення Трампа до Вашингтона з Китаю. На зустрічі в гольф-клубі президента у Вірджинії були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Раткліфф і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Видання зазначає, що Трамп дедалі більше втрачає терпіння через те, як Тегеран веде дипломатичні переговори, і, як і раніше, незадоволений тривалим закриттям Ормузької протоки та її впливом на світові ціни на нафту. Однак президент США та його команда відклали прийняття рішення щодо подальших дій стосовно Тегерана до завершення його візиту до Пекіна.

Очікується, що Трамп знову зустрінеться зі своєю командою з національної безпеки з приводу війни на початку цього тижня. При цьому, за словами джерел, обізнаних з ходом переговорів, Пентагон підготував низку планів військових ударів на випадок, якщо Трамп зрештою вирішить продовжити нанесення ударів, включаючи цілеспрямовані удари по об'єктах енергетики та інфраструктури в Ірані.

При цьому з іранської сторони немає нових ознак того, що високопоставлені чиновники готові відступити.

Ситуація на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, Об'єднані Арабські Емірати намагалися переконати Саудівську Аравію та Катар приєднатися до скоординованої військової відповіді на удари Ірану, однак зазнали невдачі через відмову регіональних партнерів.

Згодом ЗМІ дізналися, що влада Саудівської Аравії запропонувала союзникам ідею пакту про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном у рамках консультацій з питання регіональної безпеки після війни.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран націлився на одну з прихованих артерій світової економіки – підводні кабелі, прокладені під Ормузькою протокою. Вони забезпечують величезні обсяги інтернет-трафіку та фінансових транзакцій між Європою, Азією та країнами Перської затоки.

