Кім Чен Ин посилює війська на кордоні з Південною Кореєю

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин має намір наростити військову міць на кордоні з Південною Кореєю з метою перетворення його на "неприступну фортецю". Про це пише Reuters з посиланням на північнокорейське інформагентство KCNA.

На зустрічі в неділю з командирами дивізій і бригад усіх родів військ він закликав до коригування системи підготовки та розширення практичних навчань, щоб відобразити зміни в сучасній війні.

Кім також заявив, що плани щодо зміцнення передових частин на кордоні з Південною Кореєю, а також інших великих військових частин є ключовими для "більш ретельного стримування війни".

Кім підкреслив необхідність пильності щодо "заклятого ворога", терміна, який Північна Корея використовує для позначення Південної Кореї.

При цьому в Південній Кореї заявили, що, судячи з усього, це перша зустріч Кім Чен Ина з командирами дивізій і бригад з моменту його приходу до влади.

Об'єднаний штаб Південної Кореї заявив у понеділок, що північнокорейські війська з березня активізували роботи з укріплення оборонних споруд у районах, розташованих поблизу сухопутного кордону між двома Кореями, включаючи будівництво стін.

Експерти відзначають, що згадки Кімом про сучасну війну та переосмислення операцій "у всіх сферах", ймовірно, відображають уроки, які Пхеньян виніс із війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході, включаючи використання безпілотників, високоточних ударів та радіоелектронної боротьби.

Раніше стало відомо, що Північна Корея внесла зміни до своєї конституції і більше не проголошує метою об'єднання з півднем Корейського півострова.

Також згідно з внесеними змінами, збройні сили повинні завдати у відповідь ядерного удару в разі вбивства Кім Чен Ина. Причиною для цього кроку стало вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та кількох його найближчих радників на початковому етапі спільних американо-ізраїльських атак на Тегеран.

