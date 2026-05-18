З якого віку починається старіння: вчені поділилися результатами 47-річного дослідження

Вчені спостерігали за кількома сотнями випадково обраних чоловіків і жінок у Швеції віком від 16 до 63 років, неодноразово вимірюючи їхню фізичну форму та силу протягом 47 років. Дослідження було проведено в Каролінському інституті в рамках Шведського дослідження фізичної активності та фізичної форми (SPAF), повідомляє ScienceDaily.

В статті зазначається, що більшість попередніх досліджень, присвячених старінню та фізичній працездатності, ґрунтувалися на поперечних порівняннях між різними віковими групами.

На відміну від них, у рамках проекту SPAF протягом десятиліть неодноразово проводилися тестування одних і тих самих осіб, що робить його одним із небагатьох довготривалих досліджень такого роду.

Пояснюється, що відстежуючи тих самих учасників протягом тривалого часу, дослідники змогли скласти набагато чіткіше уявлення про те, як змінюється організм у дорослому віці та під час старіння.

Встановлено вік, коли починається фізичний спад

Результати показали, що фізичні можливості починають знижуватися вже у 35 років, навіть у людей з різним рівнем фізичної підготовки.

"Після цього зниження продовжується поступово і стає все більш вираженим із віком", - зазначає видання.

Дослідники вивчили зміни у фізичній формі, м'язовій силі та витривалості, які з часом демонстрували схожу тенденцію до зниження.

Проте дослідження також виявило важливі докази того, що фізичні вправи залишаються надзвичайно корисними в будь-якому віці.

"Учасники, які стали фізично активними у зрілому віці, покращили свої фізичні можливості на 5–10 відсотків", - йдеться в публікації.

Фізичні вправи все ще мають значення

"Ніколи не пізно почати рухатися. Наше дослідження показує, що фізична активність може уповільнити зниження працездатності, навіть якщо не може повністю його зупинити. Тепер ми будемо шукати механізми, що пояснюють, чому всі досягають піку працездатності у віці 35 років і чому фізична активність може уповільнити втрату працездатності, але не зупинити її повністю", - поділилася викладачка кафедри лабораторної медицини та головна авторка дослідження Марія Вестерсталь.

Видання розповіло, що дослідники планують продовжувати спостерігати за учасниками у міру їхнього старіння. Наступного року група пройде повторне тестування, коли учасникам виповниться 68 років.

Вчені сподіваються, що поточна робота допоможе з’ясувати, як звички способу життя, загальний стан здоров’я та біологічні процеси впливають на зміни фізичної працездатності протягом життя.

