Вченим також відомо, що крім ворожості до людей, Дельфіни іноді поводяться вкрай жорстоко по відношенню до інших морських мешканців.

В Японії на пляжі міста Міхама чотири людини зазнали нападу дельфінів і були травмовані.

Як повідомляє Бі-бі-сі, один з постраждалих отримав переломи ребер і укуси на руках. Дельфін напав на нього всього в декількох метрах від берега. Інший потерпілий - 40-річний чоловік, який плавав поруч з берегом, також був покусаний дельфіном.

У той же день від нападу дельфінів постраждали ще дві людини.

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За даними поліції, цього року в цій місцевості зареєстровано вже шість подібних нападів. На міському пляжі навіть були встановлені знаки, що попереджали відпочиваючих про те, що наближатися і торкатися до дельфінів небезпечно.

Вчені припустили, що дельфіни дуже нервують, коли недалеко від них плавають люди, оскільки це порушує звичну поведінку цих тварин.

Вченим також відомо, що крім почуття ворожнечі до людей, дельфіни іноді можуть відчувати її і до інших морських мешканців, нападаючи на них, але відразу не вбиваючи. При цьому, вченим не відомо, чому дельфіни нападають на тварин, які не є їхньою здобиччю. Вони припускають, що це може бути через конкуренцію за їжу.

Напади дельфінів на людей

У 2013-2014 роках в Ірландії була зафіксована серія нападів дельфінів на людей. В однієї з жертв диких тварин було зламане ребро.

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