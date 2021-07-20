Під час польоту пасажири зможуть милуватися 360-градусним оглядом Землі. Крім цього, в капсулі буде ванна кімната, бар та Wi-Fi.

Американська фірма Space Perspective вже до 2024 року планує запропонувати парам одружуватися у спеціальній капсулі на висоті 30 кілометрів над Землею.

Як пише Daily Mail, у стратосферу підніметься величезна куля розміром з футбольне поле, де можна буде провести весілля. Вартість такого польоту сягатиме 125 тисяч доларів, а сама подорож триватиме близько 6 годин.

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Під час польоту пасажири зможуть милуватися 360-градусним оглядом Землі. Крім цього, в капсулі буде ванна кімната, бар та Wi-Fi.

Швидкість апарату буде невелика – приблизно 12 миль в годину (5 метрів в секунду, - УНІАН). Розробники пояснюють це тим, що так буде комфортніше пасажиру й він зможе більше розслабитися.

Space Perspective вже повністю розпродала квитки на 2024 рік, тому найближчі можливі дати тільки на 2025 рік. Клієнти придбали капсули для групових заходів, а деякі будуть влаштовувати там свої весілля.

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Автор: Вікторія Гордієнко