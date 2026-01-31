Вчені знайшли в космосі молекулу, яка розкриває таємницю походження життя

Це робить існування життя на іншій планеті трохи більш імовірним.

Вчені виявили в космосі найбільшу органічну молекулу, що містить сірку – ключовий компонент життя – з коли-небудь виявлених у міжзоряному просторі. Дослідники називають це відкриття "відсутньою ланкою" в розумінні вченими походження хімії життя, пише CNN.

Сірка – 10-й за поширеністю елемент у Всесвіті і найважливіший компонент амінокислот, білків і ферментів на Землі. Але хоча дослідники раніше знаходили сірковмісні молекули, схожі на нещодавно виявлену, в кометах і метеоритах, в міжзоряному просторі – великій області між зірками, усіяній хмарами пилу і газу – великі молекули були відсутні.

"Сірка потрапила на Землю з космосу дуже давно. Однак ми виявили в космосі лише дуже обмежену кількість сірковмісних молекул, що дивно. Вона повинна існувати у величезних кількостях, але її дуже важко знайти", – сказав провідний автор дослідження Міцунорі Аракі.

Молекула була виявлена в молекулярній хмарі G+0,693–0,027, розташованій приблизно в 27 000 світлових роках від Землі, недалеко від центру нашої галактики. Молекулярні хмари – це холодні і щільні скупчення пилу і газу, які дозволяють утворюватися молекулам. Вони діють як зоряні ясла, оскільки гравітація створює згустки, які в кінцевому підсумку стають молодими зірками.

"Це найбільша сірковмісна молекула, коли-небудь виявлена в космосі, що складається з 13 атомів", – сказав Аракі. "До цього найбільша молекула мала тільки дев'ять атомів, але це вже був рідкісний випадок, оскільки більшість виявлених сірковмісних молекул мали тільки три, чотири або п'ять атомів".

Виявлення більших молекул важливе, додав він, тому що це допомагає заповнити існуючу прогалину між простою хімією, виявленою в космосі, і більш складними будівельними блоками життя, які були виявлені в кометах і метеоритах.

Сірка – один із шести елементів, необхідних для життя на Землі, і, можливо, вона була найважливішим компонентом у найраніших формах життя на Землі, забезпечуючи життєво важливим паливом стародавні мікроби, вважає Сара Рассел, професор планетології в Музеї природної історії в Лондоні.

"Наявність складних органічних молекул в центрі нашої Галактики означає, що біологічно важливі матеріали можуть бути всюди в космосі", – написала Рассел, яка не брала участі в дослідженні, в електронному листі. "Виявлення таких молекул на такій великій відстані від нашої рідної планети також передбачає, що аналогічні процеси можуть відбуватися і в інших місцях – це робить існування життя на іншій планеті трохи більш імовірним".

