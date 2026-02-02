У Росії за хабарі затримали розробників бункеру, що рятує від ядерного удару

За звинуваченням, двом вченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Росії затримали двох вчених, які розробили броньовану капсулу для порятунку від удару ядерної бомби.

Як повідомила Deutsche Welle, Слідчий комітет РФ затримав двох наукових співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій (ВНДІ ЦОНС) – це головна наукова організація російського МЧС. Їх звинувачують у отриманні хабарів. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі.

Затримані – керівник Центру Ніколай Посохов, який безпосередньо керував розробкою мобільного укриття "Куб-М", та його заступник Ігорь Сосунов. Обох звинувачують в отриманні хабарів у особливо великих розмірах. Одного з них, а саме Посохова, відправляють під домашній арешт, а іншого утримують під вартою.

Розробка мобільних бункерів, як раніше розповідав журналістам сам Посохов, стартувала на замовленням російського МНС ще у 2015 році. Їх серійне виробництво розпочалося восени 2024 року в Дзержинську Нижегородської області. Укриття "Куб-М" розраховане на 54 особи, але їх можна поєднувати між собою. За словами розробників, люди можуть перебувати в бункерах до 48 годин, там є запаси їжі та води, автономні комунікації та вентиляція.

Також "Каба-М" конструкція дозволяє здійснювати перевезення автомобільним або залізничним транспортом. При цьому саме мобільність розробники називали головною перевагою бункеру.

Розробники стверджували, що бункер забезпечує три рівні захисту: від фугасної дії звичайної зброї, від радіоактивного випромінювання, а також від впливу ядерної, хімічної та біологічної зброї.

У своїх інтерв’ю Посохов заявляв, що у максимальній комплектації споруда здатна витримати не лише наслідки ядерного вибуху, а й пряме влучання сучасних високоточних ракет, зокрема з РСЗВ HIMARS.

Арешти військових чиновників у Росії

Нагадаємо, що після відставки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу у відомстві продовжуються "чистки". Там звільняють та арештовують наближених до Шойгу генералів. Зокрема, за розкрадання арештували колишнього начальника лікувально-діагностичного центру Міноборони генерал-майора Костянтина Кувшинова. Слідство підозрює його в розкраданні коштів на закупівлі медичного обладнання.

