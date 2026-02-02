Євросоюз збільшив імпорт 'блакитного палива' з Росії

У січні країни-члени блоку отримали 1,73 мільярди кубометрів російського газу.

Російський газовий монополіст "Газпром" у січні збільшив експорт природного газу до Європейського Союзу, повідомляє Reuters, посилаючись на дані європейської мережі операторів газотранспортних систем Entsog.

За підрахунками видання, протягом першого місяця нового року, середньодобові поставки російського природного газу до Європи через підводний газопровід "Турецький потік" зросли на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - з 50,6 млн куб. м на добу у січні 2025 року до 55,8 млн кубометрів у січні 2026 року.

Загалом, у перший місяць 2026 року загальний обсяг поставок російського газу до Європи через "Турецький потік" склав 1,73 млрд кубометрів, що на 160 мільйонів кубометрів більше ніж у січні 2025 року.

Reuters нагадує, що "Турецький потік" залишився єдиним маршрутом постачання російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з Москвою, яка закінчилася в січні 2025 року.

Відмова ЄС від російського газу - останні новини

26 січня Європейська Рада ухвалила рішення про поступову остаточну заборону імпорту російського газу. Передбачається, що повна заборона на імпорт скрапленого газу набере чинності з початку 2027 року, а на імпорт трубопровідного газу – з осені 2027 року.

За підсумком 2025 року, експорт російського газу до ЄС оновив 50-річний мінімум.

Не всі члени блоку готові відмовитися від російського "блакитного палива". Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава має намір оскаржити рішення Євросоюзу щодо припинення імпорту російського газу. За його словами, позов аналогічного змісту планує подати і Угорщина.

