Учені припустили, що Везувій міг вивергатися насправді зовсім не влітку.

Вулкан Везувій почав вивергатися 24 серпня 79 року н.е., заставши зненацька жителів Помпей, одягнених у теплий вовняний одяг. Ця невідповідність дала змогу вченим засумніватися в тому, що знаменита катастрофа сталася в дату, про яку повідомляв Пліній Молодший.

Як пише видання Iflscience, Пліній - єдиний свідок виверження Везувію. Він спостерігав за ним із протилежного берега Неаполітанської затоки. Через кілька десятиліть він описав катаклізм у листі до римського політика Тацита. Там він вказував, що перші вибухи сталися приблизно вдень 24 серпня.

Зазначається, що протягом 2000 років жертви Везувію залишалися похованими під попелом, залишивши після себе відбитки тіл, які пізніше використовували як форми для гіпсових зліпків, щоб відтворити вигляд загиблих у катастрофі. Вивчивши 14 таких зліпків, група дослідників отримала безпрецедентні дані про моду того часу.

"Вивчивши зліпки, ми можемо показати, як ці люди були одягнені в цей історичний день. Ми також бачимо тип тканини, в яку вони були одягнені, і сітку ниток, яка в даному випадку досить щільна. Більшість жертв носили два предмети одягу: туніку і плащ, обидва з вовни", деталізував археолог Льоренс Алапонт.

З огляду на те, що вовна була найпоширенішим матеріалом для одягу в римські часи, не дивно, що жителі Помпей носили саме такий одяг. Однак Алапонт наголосив, що вовна, яку носили ці люди, була "важкою", а тому непридатною для серпневого дня.

"Ми не знаємо, чи носили вони саме цей одяг для захисту від газів і тепла, що виділяються вулканічним виверженням", - сказав Алапонт.

Про що може свідчити дослідження

Водночас, як зазначило видання, дослідники припускають, що повсюдне поширення цього теплого вовняного одягу може свідчити про те, що виверження насправді відбулося в прохолодний день.

Цікаво, що дослідження показало, що один і той самий одяг носили як ті, хто загинув усередині будівель, так і ті, хто загинув на вулицях міста. Точна інтерпретація цього відкриття наразі незрозуміла, і автори не заперечують безпосередньо прийняту історичну дату виверження.

Однак ці результати, безсумнівно, підживлюють підозри, які існували раніше, що виверження відбулося не в серпні, а восени або взимку. Наприклад, на вугільних написах, виявлених у Помпеях, вказана дата 17 жовтня. З огляду на недовговічність вугілля, малоймовірно, що напис було зроблено більш ніж за тиждень до виверження, тому деякі вчені припускають, що Помпеї могли припинити існування 24 жовтня 79 року н.е.

Інші знахідки в Помпеях - включно з каштанами, ферментованим вином і залишками вогнищ - також вказують на те, що Везувій вивергався восени.

"Однак наразі немає історичних джерел, які б підтверджували ці твердження, а це означає, що поки ми не знайдемо конкретних доказів протилежного, нам доведеться просто припустити, що стародавні жителі Помпеї носили товстий вовняний одяг влітку", - написало видання.

Інші новини про Помпеї

Раніше в Помпеях уперше знайшли гробницю жриці відомої римської богині. Автори дослідження припускають, що символіка, яка оточує наречену, "може ідентифікувати її як жрицю Церери".

Також учені встановили, що напередодні виверження вулкана з Помпей виїхало близько 30 тис. осіб, але через деякий час багато хто з них повернувся і місто продовжувало існувати, але вже як нетрі.

