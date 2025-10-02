Нові відомості про це легендарне місто не перестають дивувати ані наукову спільноту, ані любителів старовини.

У 79 р. н. е. близько 30 тис. римлян покинули зруйновані виверженням вулкана Помпеї, але потім деякі з них повернулися, показує нове дослідження, і місто продовжувало існувати, перетворившись на нетрі.

Як пише The New York Times, з усіх історій про кінець часів виверження Везувію посідає одне з перших місць. Пожежа, яка, за словами вулканологів, тривала 32 години, перетворила жваве римське курортне місто Помпеї на руїни, безлюдні та поховані під товстим шаром попелу.

Учені зазначили, що до виверження в Помпеях та їхніх околицях проживало від 20 000 до 30 000 осіб; історичні дані свідчать про те, що більшість втекла, щойно вулкан почав вивергатися.

Відео дня

Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку на місці Помпей, заявив, що нові розкопки переосмислюють Помпеї як свідоцтво виживання та адаптації людини, а не тільки її знищення.

Дослідження, проведене Цухтрігелем, підтвердило теорію, яка поступово формувалася протягом останніх 100 років. Артефакти, виявлені під час розкопок у районі Інсула Мерідіоналіс, у південній частині міста, засвідчили, що невидиме місто, яке утворилося після виверження і складалося, за словами доктора Цухтригеля, з, за словами доктора Цухтригеля, "вигнанців та аутсайдерів", століттями мешкало серед руїн, займаючи верхні поверхи будинків, що піднімалися над купами вулканічного попелу.

Цухтрігель заявив, що, хоча археологи знали про ознаки повторного заселення Помпей, вони, як правило, ігнорували їх. За його словами, поспіх у пошуках римських артефактів, що добре збереглися, призвів до того, що "слабкі сліди" розрізнених поселень були розчищені без документування.

Нове дослідження припускає, що потім у місто також повернулися ті, які хотіли врятувати те, що могли з похованого міста. "Цілком нормально, що люди прагнули повернутися якнайшвидше, не тільки для того, щоб розкопати свої речі, а й тому, що більше нічого не залишалося робити", - висловив думку Цухтрігель.

Учений додав, що людей, найімовірніше, вабило сюди непереборне бажання повернутися в те місце, яке вони десятиліттями вважали своєю домівкою.

"Ми виявили археологічні свідчення того, що люди жили в Помпеях, а можливо, і зовсім жили в інших місцях і чули, що це місце - своєрідна постапокаліптична нічийна земля, тому переїжджали сюди жити", - додав Цухтрігель.

Однак, як зазначили вчені, постапокаліптичні Помпеї були не стільки містом, скільки імпровізованим табором, нетрями, поселенням, що виросло серед славних залишків свого колишнього існування. Через пошкодження акведуків і перенаправлення річки Сарно жителі зіткнулися з важкими умовами життя і втратили доступ до ключової інфраструктури та послуг, характерних для римських міст.

Учені зазначили, що в місті була анархія, там не було жодної організації та жодного контролю.

Нове дослідження документує поступове відновлення рослинності в цьому районі та зусилля жителів Помпей з риття колодязів. У Джае було виявлено поховання немовляти, що дає змогу припустити, що люди, які знову заселили місто, також ховали своїх померлих.

Але навіть за піку чисельності переселенців, можливо, у 2000 осіб (цю цифру назвав доктор Цухтрігель), Помпеї так і не повернули собі колишньої величі. Місто було остаточно занедбане в V столітті, можливо, через чергове виверження Везувію в 472 році н.е. Зрештою Помпеї було забуто, але потім знову виявлено і розкопано в XVIII столітті, ставши зразком природної катастрофи.

Інші новини науки

Нещодавно археологи знайшли 4-рядковий стародавній арамейський напис, можливо, зроблений єврейськими повстанцями, які брали участь у повстанні Бар-Кохби проти римлян.

Напис датується II століттям н. е. "Авва з Набурії загинув", - свідчить перший рядок. Решта три рядки розшифровані частково - тільки лише окремі слова або літери, включно зі словами "на нас", "він узяв".

Вас також можуть зацікавити новини: