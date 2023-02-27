Вони важчі, але мають більш потужні антени та доступ до нового набору частот.

Космічна корпорація Ілона Маска SpaceX представила супутники нового покоління Starlink V2 Mini, запуск яких відбудеться вже сьогодні, 27 лютого. А це означає, що їх плюси й мінуси стануть помітні вже найближчим часом.

Наступне покоління супутників Starlink відрізняється більш потужними антенами та доступом до нового набору частот. Вони забезпечують в чотири рази більшу пропускну здатність в порівнянні з апаратурою попереднього покоління, повідомляє портал TeslaRati.

Відомо, що вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг, через що кількість апаратів, які ракета-носій Falcon 9 може вивести на орбіту, скоротилася майже в три рази – до 21. Таким чином, доведеться зробити в три рази більше відправок, проте завдяки підвищеній пропускній здатності з'явиться можливість обслуговувати більше число клієнтів.

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Starlink: чому Інтернет від Ілона Маска важливий для України

Комплекси інтернет-системи Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах і найбільш віддалених регіонах, що допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання. Вони також використовуються в цивільних цілях.

Раніше в цьому місяці стало відомо, що SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування дронами. Все тому, що в контракті нібито були прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання, а українські військові використовували їх для наступальних ударів.

Сам Ілон Маск пояснив введення обмежень боязню, що "конфлікт" може перерости у Третю світову війну. Нещодавно у мільярдера була розмова з урядом США про використання Starlink в Україні.

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