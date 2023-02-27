Космічна корпорація Ілона Маска SpaceX представила супутники нового покоління Starlink V2 Mini, запуск яких відбудеться вже сьогодні, 27 лютого. А це означає, що їх плюси й мінуси стануть помітні вже найближчим часом.
Наступне покоління супутників Starlink відрізняється більш потужними антенами та доступом до нового набору частот. Вони забезпечують в чотири рази більшу пропускну здатність в порівнянні з апаратурою попереднього покоління, повідомляє портал TeslaRati.
Відомо, що вага кожного супутника Starlink V2 Mini становить приблизно 830 кг, через що кількість апаратів, які ракета-носій Falcon 9 може вивести на орбіту, скоротилася майже в три рази – до 21. Таким чином, доведеться зробити в три рази більше відправок, проте завдяки підвищеній пропускній здатності з'явиться можливість обслуговувати більше число клієнтів.
Starlink: чому Інтернет від Ілона Маска важливий для України
Комплекси інтернет-системи Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах і найбільш віддалених регіонах, що допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання. Вони також використовуються в цивільних цілях.
Раніше в цьому місяці стало відомо, що SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування дронами. Все тому, що в контракті нібито були прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання, а українські військові використовували їх для наступальних ударів.
Сам Ілон Маск пояснив введення обмежень боязню, що "конфлікт" може перерости у Третю світову війну. Нещодавно у мільярдера була розмова з урядом США про використання Starlink в Україні.